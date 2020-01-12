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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Мы вдохновляемся вашей отважностью"

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      Трамп поддержал протесты в Тегеране / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые вспыхнули после того, как Иран признал, что его военные сбили самолет авиакомпании МАУ возле Тегерана.

      "Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы черпаем вдохновение у вашей отважности", – написал Трамп в своем фейсбуке.

      Важно: Протесты в Иране из-за сбития самолета МАУ: последние новости, фото, видео

      "Власти Ирана должны позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий в отношении протестов иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключение интернета. Мир наблюдает", – резюмировал американский лидер.

      Он также продублировал свое сообщение на персидском языке.

      Что известно о протестах в Тегеране

      Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть эту правду.

      Большинство протестующих – студенты, но среди них были родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.

      Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения. Так, полиция применила к людям слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в Сети видео были слышны звуки выстрелов.

      протести Тегеран фото Іран збиття ракетою літака МАУ
      Фото с места протестов в Тегеране 11 января / Фото Getty Images

      Во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра, когда тот фотографировал на телефон протестующих. Дипломата обвинили в "подстрекательстве к протестам и провокации радикальных действий". Через несколько часов Макейра отпустили.

      Каковы требования протестующих

      • Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
      • Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.
      • Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ.

      місце збиття літака МАУ карта падіння літака МАУ Іран
      Карта маршрута и место падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости США Конфликт между США и Ираном Иран Протесты Авиакатастрофа МАУ в Иране Дональд Трамп
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