Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Мы вдохновляемся вашей отважностью"

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Иране, которые вспыхнули после того, как Иран признал, что его военные сбили самолет авиакомпании МАУ возле Тегерана.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы черпаем вдохновение у вашей отважности", – написал Трамп в своем фейсбуке.

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"Власти Ирана должны позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий в отношении протестов иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключение интернета. Мир наблюдает", – резюмировал американский лидер.

Он также продублировал свое сообщение на персидском языке.

Что известно о протестах в Тегеране

Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть эту правду.

Большинство протестующих – студенты, но среди них были родственники и друзья погибших в авиакатастрофе иранцев.

Между протестующими и силовиками вспыхнули столкновения. Так, полиция применила к людям слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. На распространенных в Сети видео были слышны звуки выстрелов.



Фото с места протестов в Тегеране 11 января / Фото Getty Images

Во время протестов задержали посла Великобритании в Иране Роберта Макейра, когда тот фотографировал на телефон протестующих. Дипломата обвинили в "подстрекательстве к протестам и провокации радикальных действий". Через несколько часов Макейра отпустили.

Каковы требования протестующих

Отставка верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Судебное преследование виновных военных и должностных лиц.

Демонстранты выступают против Корпуса стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за сбитие самолета МАУ.



Карта маршрута и место падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала