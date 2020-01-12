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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Трамп підтримав протести в Тегерані: "Ми надихаємось вашою відважністю"

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      Трамп підтримав протести в Тегерані / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які спалахнули після того, як Іран визнав, що його військові збили літак авіакомпанії МАУ біля Тегерана.

      "Хороброму, багатостраждальному народові Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, і ми надихаємось вашою відважністю", – написав Трамп у своєму фейсбуці.

      Важливо: Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини, фото, відео

      "Влада Ірану має дозволити правозахисним групам з’ясувати та повідомити факти з місця подій щодо протестів іранців. Не має повторитись знову різанина мирних протестувальників, не має бути вимикання інтернету. Світ спостерігає", – резюмував американський лідер.

      Він також продублював своє повідомлення перською мовою.

      Що відомо про протести в Тегерані

      Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 23 дні намагалась приховати цю правду.

      Більшість протестувальників – студенти, але серед них були й родичі та друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.

      Між протестувальниками та силовиками спалахнули сутички. Так, поліція застосувала до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.

      протести Тегеран фото Іран збиття ракетою літака МАУ
      Фото з місця протестів у Тегерані 11 січня / Фото Getty Images

      Під час протестів затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра, коли той фотографував на телефон протестувальників. Дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій". Через кілька годин Макейра відпустили.

      Які вимоги протестувальників

      • Відставка верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
      • Судове переслідування винних військових та посадових осіб.
      • Демонстранти виступають проти Корпусу вартових ісламської революції, який взяв нас ебе відповідальність за збиття літака МАУ.

      місце збиття літака МАУ карта падіння літака МАУ Іран
      Мапа маршруту і місця падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Польща наполягає на міжнародному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Конфлікт між США та Іраном Дональд Трамп Новини США Протести
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