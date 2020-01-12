Трамп підтримав протести в Тегерані: "Ми надихаємось вашою відважністю"

Президент США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які спалахнули після того, як Іран визнав, що його військові збили літак авіакомпанії МАУ біля Тегерана.

"Хороброму, багатостраждальному народові Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, і ми надихаємось вашою відважністю", – написав Трамп у своєму фейсбуці.

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"Влада Ірану має дозволити правозахисним групам з’ясувати та повідомити факти з місця подій щодо протестів іранців. Не має повторитись знову різанина мирних протестувальників, не має бути вимикання інтернету. Світ спостерігає", – резюмував американський лідер.

Він також продублював своє повідомлення перською мовою.

Що відомо про протести в Тегерані

Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 23 дні намагалась приховати цю правду.

Більшість протестувальників – студенти, але серед них були й родичі та друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.

Між протестувальниками та силовиками спалахнули сутички. Так, поліція застосувала до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.



Фото з місця протестів у Тегерані 11 січня / Фото Getty Images

Під час протестів затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра, коли той фотографував на телефон протестувальників. Дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій". Через кілька годин Макейра відпустили.

Які вимоги протестувальників

Відставка верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Судове переслідування винних військових та посадових осіб.

Демонстранти виступають проти Корпусу вартових ісламської революції, який взяв нас ебе відповідальність за збиття літака МАУ.



Мапа маршруту і місця падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу