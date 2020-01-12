Трамп підтримав протести в Тегерані: "Ми надихаємось вашою відважністю"
Президент США Дональд Трамп підтримав протести в Ірані, які спалахнули після того, як Іран визнав, що його військові збили літак авіакомпанії МАУ біля Тегерана.
"Хороброму, багатостраждальному народові Ірану: я був на вашому боці від початку свого президентства і моя адміністрація продовжуватиме виступати за вас. Ми уважно стежимо за вашими протестами, і ми надихаємось вашою відважністю", – написав Трамп у своєму фейсбуці.
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"Влада Ірану має дозволити правозахисним групам з’ясувати та повідомити факти з місця подій щодо протестів іранців. Не має повторитись знову різанина мирних протестувальників, не має бути вимикання інтернету. Світ спостерігає", – резюмував американський лідер.
Він також продублював своє повідомлення перською мовою.
Що відомо про протести в Тегерані
Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 23 дні намагалась приховати цю правду.
Більшість протестувальників – студенти, але серед них були й родичі та друзі загиблих в авіакатастрофі іранців.
Між протестувальниками та силовиками спалахнули сутички. Так, поліція застосувала до людей сльозогінний газ, світлошумові гранати, водомети та кийки. На поширених у мережі відео було чутно звуки пострілів.
Фото з місця протестів у Тегерані 11 січня / Фото Getty Images
Під час протестів затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра, коли той фотографував на телефон протестувальників. Дипломата звинуватили у "підбурюванні до протестів та провокації радикальних дій". Через кілька годин Макейра відпустили.
Які вимоги протестувальників
- Відставка верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
- Судове переслідування винних військових та посадових осіб.
- Демонстранти виступають проти Корпусу вартових ісламської революції, який взяв нас ебе відповідальність за збиття літака МАУ.
Мапа маршруту і місця падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу