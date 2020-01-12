Ядерна угода з Іраном: Меркель, Макрон і Джонсон закликали Тегеран повернутись до її виконання

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еманнуель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову закликали Іран повернутись до виконання ядерної угоди.

Текст їхньої заяви розміщено на сайті уряду Німеччини.

До теми: Іран передумав виходити з ядерної угоди

Європейські країни закликали Іран утриматися від подальших насильницьких дій і заявили про готовність вести діалог з Іраном для підтримки стабільності в регіоні.

Меркель, Макрон та Джонсон хочуть, щоб Іран повернувся до повного дотримання зобов'язань, передбачених ядерною угодою.

Берлін, Лондон і Париж у свою чергу залишають за собою право використовувати всі передбачені угодою заходи для вирішення питань, пов'язаних з виконанням Іраном його зобов'язань. Крім того, вони вважають за необхідне визначити довгострокові рамки іранської ядерної програми.

Відзначимо, що іранська влада 5 січня заявляла, що через вбивство свого генерала Касема Сулеймані країна вийде з ядерної угоди.

Що передбачає ядерна угода

Більшість іранського збагаченого урану мала бути вивезена за кордон;

Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не має бути демонтований;

Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;

МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів у Ірані терміном на 20 років. Це дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер;

Санкції США, ЄС та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. Деякі обмежувальні заходи залишаться чинними на певний час, проте потім будуть скасовані.

Підписанти угоди: