Іран передумав виходити з ядерної угоди

Іран залишиться учасником багатосторонньої ядерної угоди, підписаної в 2015 році. Це означає, що влада держави надалі дотримуватиметься пунктів договору.

Іранська влада 5 січня заявляла, що через вбивство свого генерала Касема Сулеймані країна вийде з ядерної угоди. Проте вже 7 січня плани Ірану змінилися.

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"Ісламська республіка Іран залишиться учасником багатосторонньої ядерного угоди і вважає, що зараз досягнутий розумний баланс зобов'язань сторін по ній", – заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, повідомляє іранське держагентство IRNA.

За словами Арагчі, "розумний баланс" був порушений після виходу США з угоди в 2018 році, але тепер Іран готовий виконувати залишок своїх зобов'язань.

Те, що Іран зменшує свої зобов'язання за ядерного угодою, не означає, що ми виходимо з неї,

– зазначається в роз'ясненні МЗС Ірану.

Арагчі також наголосив, що вважає неприпустимим відновлення санкцій ЄС проти Ірану, як це було передбачено початковою угодою, у відповідь на рішення країни щодо збагачення ядерного палива.

Якщо вони (європейці) це зроблять (відновлять санкції) або поставлять такі умови, це означатиме початок кінця ядерної угоди,

– навело видання позицію іранського МЗС.

Що передбачає ядерна угода

Більшість іранського збагаченого урану мала бути вивезена за кордон;

Жоден із ядерних об'єктів в Ірані не має бути демонтований;

Завод зі збагачення палива Фордо стане науково-дослідним центром ядерної фізики без потужностей зі збагачення урану;

МАГАТЕ отримає доступ до всіх ядерних об'єктів у Ірані терміном на 20 років. Це дозволить організації простежити за тим, щоб іранська ядерна програма мала виключно мирний характер;

Санкції США, ЄС та Ради безпеки ООН будуть зняті після укладення всеосяжної угоди щодо ядерної програми Ірану. Деякі обмежувальні заходи залишаться чиними на певний час, проте потім будуть скасовані.

Підписанти угоди:

Іран; США; Росія; Китай; Франція; Велика Британія; Німеччина;

Що відомо про вбивство Касема Сулеймані

У ніч на 3 січня війська США завдали ракетного удару в районі летовища Багдаду. Внаслідок цього загинули командувач спецпідрозділів "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

Цей удар був спрямований на стримування майбутніх планів іранських атак,

– прокоментував бомбардування Пентагон.

У Білому домі назвали авіаудар "рішучою оборонною акцією".

Водночас духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту". А президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вбивство Сулеймані "лише зміцнить рішучість Тегерана протистояти США".