Иран передумал выходить из ядерного соглашения

Иран останется участником многостороннего ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. Это означает, что власть государства по-прежнему будет придерживаться пунктов договора.

Иранская власть 5 января заявляла, что из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерного соглашения. Однако уже 7 января планы Ирана изменились.

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"Исламская Республика Иран останется участником многостороннего ядерного соглашения и считает, что сейчас достигнут разумный баланс обязательств сторон по нему", – заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает иранское госагентство IRNA.

По словам Арагчи, "разумный баланс" был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, но теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него,

– говорится в разъяснении МИД Ирана.

Арагчи также отметил, что считает недопустимым возобновление санкций ЕС против Ирана, как это было предусмотрено первоначальным соглашением, в ответ на решение страны об обогащении ядерного топлива.

Если они (европейцы) это сделают (возобновят санкции) или поставят такие условия, это будет означать начало конца ядерного соглашения,

– приводит издание позицию иранского МИД.

Что предусматривает ядерное соглашение

Большинство иранского обогащенного урана должно было быть вывезено за границу;

Ни один из ядерных объектов в Иране не должен быть демонтирован;

Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;

МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;

Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся действующим на некоторое время, однако затем будут отменены.

Подписанты соглашения:

Иран;

США;

Россия;

Китай;

Франция;

Великобритания;

Германия;

Что известно об убийстве Касема Сулеймани

В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. Вследствие этого погибли командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп лично отдал приказ об этом ударе.

Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,

– прокомментировал бомбардировки Пентагон.

В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".

В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".