Иран передумал выходить из ядерного соглашения
Иран останется участником многостороннего ядерного соглашения, подписанного в 2015 году. Это означает, что власть государства по-прежнему будет придерживаться пунктов договора.
Иранская власть 5 января заявляла, что из-за убийства своего генерала Касема Сулеймани страна выйдет из ядерного соглашения. Однако уже 7 января планы Ирана изменились.
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"Исламская Республика Иран останется участником многостороннего ядерного соглашения и считает, что сейчас достигнут разумный баланс обязательств сторон по нему", – заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сообщает иранское госагентство IRNA.
По словам Арагчи, "разумный баланс" был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, но теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.
То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него,
– говорится в разъяснении МИД Ирана.
Арагчи также отметил, что считает недопустимым возобновление санкций ЕС против Ирана, как это было предусмотрено первоначальным соглашением, в ответ на решение страны об обогащении ядерного топлива.
Если они (европейцы) это сделают (возобновят санкции) или поставят такие условия, это будет означать начало конца ядерного соглашения,
– приводит издание позицию иранского МИД.
Что предусматривает ядерное соглашение
- Большинство иранского обогащенного урана должно было быть вывезено за границу;
- Ни один из ядерных объектов в Иране не должен быть демонтирован;
- Завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана;
- МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в Иране сроком на 20 лет. Это позволит организации проследить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер;
- Санкции США, ЕС и Совета безопасности ООН будут сняты после заключения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Некоторые ограничительные меры останутся действующим на некоторое время, однако затем будут отменены.
Подписанты соглашения:
- Иран;
- США;
- Россия;
- Китай;
- Франция;
- Великобритания;
- Германия;
Что известно об убийстве Касема Сулеймани
В ночь на 3 января войска США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада. Вследствие этого погибли командующий спецподразделения "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель лидера иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
Трамп лично отдал приказ об этом ударе.
Этот удар был направлен на сдерживание будущих планов иранских атак,
– прокомментировал бомбардировки Пентагон.
В Белом доме назвали авиаудар "решительной оборонной акцией".
В то же время духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести". А президент Ирана Хасан Рухани заявил, что убийство Сулеймани "только укрепит решимость Тегерана противостоять США".