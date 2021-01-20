Колишній очільник США Дональд Трамп 20 січня виступив з прощальним зверненням до нації. Він проголосив прощальну промову на базі "Ендрюс" у Вашингтоні. Також за давньою традицією Трамп залишив листа для свого наступника Джозефа Байдена.

Прощальна промова Трампа: головне

Трамп вирішив проголосити прощальну промову без суфлера. У підсумку колишній очільник США жодного разу не згадав Джо Байдена за ім'ям. Про це повідомляє CNN.

Важливо Трамп покинув Білий дім напередодні інавгурації Байдена: відео

Подяка родині

Свій виступ Трамп почав з подяки своїй родині, яка супроводжувала його на базі "Ендрюс".

Люди не уявляють, як багато працювала ця сім'я. У них могло б бути набагато легше життя, але вони зробили фантастичну роботу,

– заявив президент.

Він назвав першу леді Меланію Трамп "жінкою великої витонченості, краси й гідності", а також відзначив її популярність в народі. Натомість Меланія подякувала американцям за "любов і підтримку".



У прощальній промові Трамп подякував своїй родині / Фото AP

Згадка про коронавірус

Дональд Трамп поскаржився, що пандемія COVID-19 завдала великої шкоди економіці США і привела до великої кількості смертей. Він також назвав коронавірус найбільшою чумою з 1917 року.

Цікаво! Тривалий час Дональд Трамп ігнорував китайський коронавірус. Він був переконаний, що COVID-19 буде лише короткостроковою проблемою, яка не матиме впливу на світову економіку.

Зауважимо, що на Національній алеї у Вашингтоні, де зазвичай збираються глядачі церемонії інавгурації, виставили понад 200 тисяч прапорів. Вони символізують американців, які через пандемію і безпрецедентні заходи безпеки не зможуть відвідати церемонію особисто.

Звернення до нової адміністрації

Трамп пообіцяв і далі боротися за інтереси американців, а також побажав успіхів новій адміністрації.

Ви чудові люди. Це велика, велика країна. Для мене велика честь і привілей бути вашим президентом. Я завжди буду боротися за вас. Бажаю новій адміністрації удачі та великих успіхів. У них є база, щоб зробити щось дійсно вражаюче,

– додав Трамп.

Він також подякував віцепрезиденту Майку Пенсу, другій леді Карен Пенс і Конгресу.



Трамп проголосив прощальну промову / Фото AP

Обіцянка повернутися до Білого дому

Останніми словами перед посадкою в літак була обіцянка повернутися до Білого дому. Після цього він зайшов у літак, який має доставити його з Вашингтона до Флориди.

Трамп залишив листа Байдену

Президент Трамп залишив записку для свого наступника Джо Байдена. Наразі її зміст не розкривають.

Актуально Трамп не відправив за Байденом літак: як новий президент США добирався на інавгурацію

Залишати лист своєму наступнику – це давня традиція президентів США. У ньому колишній президент бажає успіхів та наснаги наступному очільнику країни та пише кілька порад. Зазвичай лист залишають на Резолюційному столі, щоб прочитати, коли новий президент вперше заходить в Овальний кабінет.

Додамо, що Дональд Трамп не відвідає інавгурацію Джо Байдена. 45 американський президент покинув Білий дім з родиною.

Інавгурація Байдена: що варто знати

Інавгурація новообраного президента США Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні. Президент складе присягу біля будівлі Капітолію.

Через пандемію до інавгурації довелось внести певні зміни. Зокрема, значно скоротили кількість учасників заходу.

Частину церемонію перевели в онлайн-режим. Наприклад, замість ходи нового президента біля резиденції та спілкування з американцями, буде віртуальний парад.

Між учасниками заходу обіцяють дотримувати дистанцію.

Трансляція інавгурації Джо Байдена у Вашингтоні: дивіться відео