Дональд Трамп наостанок влаштував ще одну капость своєму наступнику Джо Байдену. Колишній очільник Штатів відмовився відправляти за Байденом урядовий літак у день інавгурації, попри те, що це є традицією.

Відтак новообраний президент США разом з дружиною добиралися до Вашингтона у нетрадиційний спосіб – чартерним літаком. Про це пише видання Daily Mail.

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Як Трамп зруйнував давню традицію

Відправляти урядовий борт за новим очільником США – це давня традиція Штатів. Свого часу Барак Обама люб'язно надав Трампу таку можливість, і Дональд прилетів з Нью-Йорка до Вашингтона на урядовому Boeing.

Однак наступнику Трампа Джо Байдену довелося самотужки добиратися до місця своєї інавгурації. Після наради з радниками Байден ухвалив рішення скористатися чартерним рейсом.

Які ще варіанти мав Байден

Спершу новий президент США хотів добиратися до Вашингтона потягом своєї улюбленої компанії Amtrak. Однак через додаткові заходи безпеки керівництво компанії ухвалило рішення про скорочення кількості поїздів в напрямку Вашингтона.

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Приватний Boeing 737 з Байденом на борту успішно вилетів зі штату Делавер і вже приземлився на базі BBC США "Ендрюс" поруч з Вашингтоном. Водночас на злітній смузі стояв урядовий Boeing 757, який 19 січня не виконав жодного польоту.

Зауважимо, що Трамп хоче востаннє використати урядовий літак 20 січня. Він планує вилетіти з Вашингтона перед самою інавгурацією свого наступника.

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