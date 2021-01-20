Трамп не отправил за Байденом самолет: как новый президент США добирался на инаугурацию
Дональд Трамп напоследок устроил еще одну пакость своему преемнику Джо Байдену. Бывший глава Штатов отказался отправлять за Байденом правительственный самолет в день инаугурации, несмотря на то, что это является традицией.
Поэтому новоизбранный президент США вместе с женой добирались в Вашингтон нетрадиционным способом – чартерным самолетом. Об этом пишет издание Daily Mail.
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Как Трамп разрушил давнюю традицию
Отправлять правительственный борт за новым главой США – это давняя традиция Штатов. В свое время Барак Обама любезно предоставил Трампу такую возможность, и Дональд прилетел из Нью-Йорка в Вашингтон на правительственном Boeing.
Однако преемнику Трампа Джо Байдену пришлось самостоятельно добираться до места своей инаугурации. После совещания с советниками Байден принял решение воспользоваться чартерным рейсом.
Какие еще варианты имел Байден
Сперва новый президент США хотел добираться до Вашингтона поездом своей любимой компании Amtrak. Однако из-за дополнительных мер безопасности руководство компании приняло решение о сокращении количества поездов в направлении Вашингтона.
Частный Boeing 737 с Байденом на борту успешно вылетел из штата Делавэр и уже приземлился на базе ВВС США "Эндрюс" рядом с Вашингтоном. В то же время на взлетной полосе стоял правительственный Boeing 757, который 19 января не выполнил ни одного полета.
Заметим, что Трамп хочет в последний раз использовать правительственный самолет 20 января. Он планирует вылет из Вашингтона перед самой инаугурацией своего преемника.
Трансляция инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне: смотрите видео
Инаугурация Байдена: что стоит знать
- Инаугурация новоизбранного президента США Байдена состоится 20 января в Вашингтоне. Президент примет присягу у здания Капитолия.
- Из-за пандемии в инаугурацию пришлось внести определенные изменения. В частности, значительно сократили количество участников мероприятия.
- Часть церемонию перевели в онлайн-режим. Например, вместо шествия нового президента у резиденции и общения с американцами будет виртуальный парад.
- Между участниками мероприятия обещают соблюдать дистанцию.
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