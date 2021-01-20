Дональд Трамп напоследок устроил еще одну пакость своему преемнику Джо Байдену. Бывший глава Штатов отказался отправлять за Байденом правительственный самолет в день инаугурации, несмотря на то, что это является традицией.

Поэтому новоизбранный президент США вместе с женой добирались в Вашингтон нетрадиционным способом – чартерным самолетом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Важно В последние часы президентства Трамп помиловал десятки людей, но не себя

Как Трамп разрушил давнюю традицию

Отправлять правительственный борт за новым главой США – это давняя традиция Штатов. В свое время Барак Обама любезно предоставил Трампу такую возможность, и Дональд прилетел из Нью-Йорка в Вашингтон на правительственном Boeing.

Однако преемнику Трампа Джо Байдену пришлось самостоятельно добираться до места своей инаугурации. После совещания с советниками Байден принял решение воспользоваться чартерным рейсом.

Какие еще варианты имел Байден

Сперва новый президент США хотел добираться до Вашингтона поездом своей любимой компании Amtrak. Однако из-за дополнительных мер безопасности руководство компании приняло решение о сокращении количества поездов в направлении Вашингтона.

Частный Boeing 737 с Байденом на борту успешно вылетел из штата Делавэр и уже приземлился на базе ВВС США "Эндрюс" рядом с Вашингтоном. В то же время на взлетной полосе стоял правительственный Boeing 757, который 19 января не выполнил ни одного полета.

Заметим, что Трамп хочет в последний раз использовать правительственный самолет 20 января. Он планирует вылет из Вашингтона перед самой инаугурацией своего преемника.

Трансляция инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне: смотрите видео

Инаугурация Байдена: что стоит знать