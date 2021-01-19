Глава Білого дому Дональд Трамп виступив з прощальним зверненням до нації напередодні інавгурації свого наступника Джо Байдена. 45-ий президент США перерахував свої здобутки, а також зазначив, що "молиться за успіхи" нової адміністрації США.

Трамп про свої головні досягнення на посаді

Головним своїм досягненням Трамп назвав те, що він не розпочав нових воєн. Про це інформує 24 канал.

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Я особливо пишаюся тим, що я перший президент за кілька десятків років, який не почав нових воєн,

– сказав Трамп.

Ще одним своїм успіхом у кріслі глави Білого дому Трамп назвав політику щодо Близького Сходу та підписання низки мирних угод.

"В результаті нашої сміливої дипломатії і принципового реалізму ми досягли ряду історичних мирних угод на Близькому Сході. Це світанок нового Близького Сходу, і ми повертаємо наших солдатів додому", – зауважив Трамп.

Що сказав Трамп про штурм Капітолію

Згадав у своєму зверненні Трамп і заворушення у Вашингтоні. За словами глави Білого дому, події, які забрали життя 5 людей, навели жах на всіх американців.

Політичне насилля – це напад на все, чим ми, американці, дорожимо. Цього не можна терпіти,

– зауважив політик.

Проте Трамп зазначив, що поки він готується до передачі влади 20 січня, усі мають знати, що рух, який стартував, лише починається.

Глава держави побажав успіхів своєму наступнику

Глава Білого дому також переконаний, що взяв на себе найважчі битви та найважчі вибори. І при цьому його команда думала не про лівих чи правих, республіканців та демократів, а про благо нації.

Ми молимось за успіх нової адміністрації у збереженні і процвітанні Америки. Ми підтвердили священну ідею про те, що в США уряд відповідає перед людьми,

– сказав президент.

Не оминув глава держави і головної теми 2020 року – COVID-19. Президент наголосив на тих викликах, з якими зіткнулись США та світ через "вірус з Китаю".



Також Трамп подякував своїй дружині Меланії та дітям, віцепрезиденту Майку Пенсу та його сім'ї та членам своєї команди.

Зверніть увагу! Вже 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація 46-го президента США Джозефа Байдена. Його попередник Дональд Трамп вирішив на церемонію не приходити. Трамп планує перебратись у свою резиденцію у Флориді.

Дивіться відео прощального звернення Трампа: