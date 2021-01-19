Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации своего преемника Джо Байдена. 45-ый президент США перечислил свои достижения, а также отметил, что "молится за успехи" новой администрации США.

Трамп о своих главных достижениях в должности

Главным своим достижением Трамп назвал то, что он не начал новых войн. Об этом информирует 24 канал.

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Я особенно горжусь тем, что я первый президент за несколько десятков лет, который не начал новых войн,

– сказал Трамп.

Еще одним своим успехом в кресле главы Белого дома Трамп назвал политику в отношении Ближнего Востока и подписание ряда мирных соглашений.

"В результате нашей смелой дипломатии и принципиального реализма мы достигли ряда исторических мирных соглашений на Ближнем Востоке. Это рассвет нового Ближнего Востока, и мы возвращаем наших солдат домой", – заметил Трамп.

Что сказал Трамп о штурме Капитолия

Упомянул в своем обращении Трамп и беспорядки в Вашингтоне. По словам главы Белого дома, события, унесшие жизни 5 человек, навели ужас на всех американцев.

Политическое насилие – это нападение на все, чем мы, американцы, дорожим. Этого нельзя терпеть,

– заметил политик.

Однако Трамп отметил, что пока он готовится к передаче власти 20 января, все должны знать, что движение, которое стартовало, только начинается.

Глава государства пожелал успехов своему преемнику

Глава Белого дома также убежден, что взял на себя самые тяжелые битвы и самые тяжелые выборы. И при этом его команда думала не о левых или правых, республиканцах и демократах, а о благе нации.

Мы молимся за успех новой администрации в сохранении и процветании Америки. Мы подтвердили священную идею о том, что в США правительство отвечает перед людьми,

– сказал президент.

Не обошел глава государства и главной темы 2020 года – COVID-19. Президент отметил тех вызовах, с которыми столкнулись США и мир из-за "вируса из Китая".

Также Трамп поблагодарил свою жену Меланию и детей, вице-президента Майка Пенса и его семью и членов своей команды.

Обратите внимание! Уже 20 января 2021 года состоится инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Его предшественник Дональд Трамп решил на церемонию не приходить. Трамп планирует перебраться в свою резиденцию во Флориде.

Смотрите видео прощального обращения Трампа: