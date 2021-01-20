Бывший глава США Дональд Трамп 20 января выступил с прощальным обращением к нации. Он провозгласил прощальную речь на базе "Эндрюс" в Вашингтоне. Также по давней традиции Трамп оставил письмо для своего преемника Джозефа Байдена.

Прощальная речь Трампа: главное

Трамп решил произнести прощальную речь без суфлера. В итоге бывший глава США ни разу не вспомнил Джо Байдена по имени. Об этом сообщает CNN.

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Благодарность семье

Свое выступление Трамп начал с благодарности своей семье, которая сопровождала его на базе "Эндрюс".

Люди не представляют, как много работала эта семья. У них могла бы быть намного легче жизнь, но они сделали фантастическую работу,

– заявил президент.

Он назвал первую леди Маланию Трамп "женщиной большой утонченности, красоты и достоинства", а также отметил ее популярность в народе. В то же время Мелания поблагодарила американцев за "любовь и поддержку".



В прощальной речи Трамп поблагодарил свою семью / Фото AP

Упоминание о коронавирусе

Дональд Трамп пожаловался, что пандемия COVID-19 нанесла большой вред экономике США и привела к большому количеству смертей. Он также назвал коронавирус самой большой чумой с 1917 года.

Интересно! Долгое время Дональд Трамп игнорировал китайский коронавирус. Он был убежден, что COVID-19 будет только краткосрочной проблемой, которая не окажет влияние на мировую экономику.

Заметим, что на Национальной аллее в Вашингтоне, где обычно собираются зрители церемонии инаугурации, выставили больше 200 тысяч флагов. Они символизируют американцев, которые из-за пандемии и беспрецедентных мер безопасности не смогут посетить церемонию лично.

Обращение к новой администрации

Трамп пообещал и дальше бороться за интересы американцев, а также пожелал успехов новой администрации.

Вы замечательные люди. Это большая, великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом. Я всегда буду бороться за вас. Желаю новой администрации удачи и больших успехов. У них есть база, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее,

– добавил Трамп.

Он также поблагодарил вице-президента Майка Пенса, вторую леди Карен Пенс и Конгресс.



Трамп произнес прощальную речь / Фото AP

Обещание вернуться в Белый дом

Последними словами перед посадкой в ​​самолет было обещание вернуться в Белый дом. После этого он зашел в самолет, который должен доставить его из Вашингтона во Флориду.

Трамп оставил письмо Байдену

Президент Трамп оставил записку для своего преемника Джо Байдена. Сейчас ее содержание не раскрывают.

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Оставлять письмо своему преемнику – это давняя традиция президентов США. В нем бывший президент желает успехов и вдохновения следующему главе страны и пишет несколько советов. Обычно письмо оставляют на Резолюционном столе, чтобы прочитать, когда новый президент впервые заходит в Овальный кабинет.

Добавим, что Дональд Трамп не посетит инаугурацию Джо Байдена. 45-й американский президент покинул Белый дом с семьей.

Реакция Джо Байдена

Новоизбранный президент США опубликовал свою реакцию в твиттере. Байден был максимально лаконичным.

Это новый день для Америки,

– написал Байден.

Инаугурация Байдена: что следует знать

Инаугурация новоизбранного президента США Байдена состоится 20 января в Вашингтоне. Президент примет присягу возле здания Капитолия.

Из-за пандемии в процедуру инаугурации пришлось внести некоторые изменения. В частности, значительно сократили количество участников мероприятия.

Часть церемонии перевели в онлайн-режим. Например, вместо шествия нового президента возле резиденции и общения с американцами, будет виртуальный парад.

Между участниками мероприятия обещают соблюдать дистанцию.

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