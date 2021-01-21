Байден освоил Twitter: какими были первые сообщения нового президента США
46-й президент США Джо Байден в первый же день на главной должности в стране получил официальный Twitter-аккаунт. И уже успел отметиться первыми твитами. О чем он писал – читайте дальше.
Первые президентские сообщения Байдена в твиттере
Первым его сообщением стало заявление, что "нельзя терять времени, когда говорится о кризисе, в котором оказалась страна". Об этом сообщает 24 канал .
К теме В Twitter появился официальный аккаунт Байдена
Я прямо сегодня отправляюсь в Овальный кабинет, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям,
– отметил президент США.
Также он обнародовал перечень первых своих инициатив:
- контроль за ковидной ситуацией;
- обеспечение экономической помощи;
- решение проблемы с изменением климата;
- продвижение расового равенства.
После Байден опубликовал видео с подписью "пришло время двигаться вперед".
Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января: главное
- В Вашингтоне он принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей президента.
- Присягу также приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на этой должности.
- Перед этим Дональд Трамп завершил исполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.
- После 45-й президент выступил с прощальным обращением и оставил Байдену письмо. Действующий хозяин Белого дома говорит, что Трамп написал ему "великодушное" письмо, но подробности не раскрыл.
- Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. 7 января в Сенате официально утвердили их победителя – Джо Байдена. В гонке также участвовал и Трамп.
- Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.
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