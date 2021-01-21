46-й президент США Джо Байден в первый же день на главной должности в стране получил официальный Twitter-аккаунт. И уже успел отметиться первыми твитами. О чем он писал – читайте дальше.

Первые президентские сообщения Байдена в твиттере

Первым его сообщением стало заявление, что "нельзя терять времени, когда говорится о кризисе, в котором оказалась страна". Об этом сообщает 24 канал .

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Я прямо сегодня отправляюсь в Овальный кабинет, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям,

– отметил президент США.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Также он обнародовал перечень первых своих инициатив:

контроль за ковидной ситуацией;

обеспечение экономической помощи;

решение проблемы с изменением климата;

продвижение расового равенства.

After taking the oath of office this afternoon, I got right to work taking action to:



- Control the pandemic

- Provide economic relief

- Tackle climate change

- Advance racial equity — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

После Байден опубликовал видео с подписью "пришло время двигаться вперед".​ ​

The time to move forward is now. pic.twitter.com/IrUUu0bxGO — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Заметим! Еще до инаугурации Джо Байдена Twitter полностью обновил аккаунт американского президента @POTUS, то есть удалил оттуда все сообщения. А что касается профиля предыдущего главы США Дональда Трампа, то он заблокирован навсегда. Причина – призывы к насилию во время беспорядков в Вашингтоне 6 января.

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