Байден опанував твіттер: якими були перші дописи нового президента США
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46-й президент США Джо Байден у перший же день на головній посаді в країні отримав офіційний твіттер-акаунт. І вже встиг відзначитися першими твітами.
Перші президентські дописи Байдена в твіттері
Найпершим його повідомленням стала заява, що "не можна гаяти часу, коли мовиться про кризу, в якій опинилася країна". Про це повідомляє 24 канал.
До теми У Twitter з'явився офіційний акаунт Байдена
Я прямо сьогодні вирушаю до Овального кабінету, щоб вжити рішучих заходів і надати негайну допомогу американським сім'ям,
– зауважив президент США.
Також він оприлюднив перелік перших своїх ініціатив:
- контроль за ковідною ситуацією;
- забезпечення економічної допомоги;
- вирішення проблеми зі зміною клімату;
- просування расової рівності.
Опісля Байден опублікував відео з підписом "прийшов час рухатися вперед".
Інавгурація Джо Байена відбулася 20 січня: головне
- У Вашингтоні він склав присягу та офіційно почав виконувати обов’язки президента.
- Присягу також склала віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського та південноазіатського походження на цій посаді.
- Перед цим Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.
- Опісля 45-й президент виступив із прощальним зверненням і залишив Байдену листа. Чинний господар Білого дому каже, що Трамп написав йому "великодушний" лист, але подробиці не розкрив.
- Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. 7 січня у Сенаті офіційно затвердили їхнього переможця – Джо Байдена. У перегонах також брав участь і Трамп.
- Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.
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