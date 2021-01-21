46-й президент США Джо Байден у перший же день на головній посаді в країні отримав офіційний твіттер-акаунт. І вже встиг відзначитися першими твітами.

Перші президентські дописи Байдена в твіттері

Найпершим його повідомленням стала заява, що "не можна гаяти часу, коли мовиться про кризу, в якій опинилася країна". Про це повідомляє 24 канал.

До теми У Twitter з'явився офіційний акаунт Байдена

Я прямо сьогодні вирушаю до Овального кабінету, щоб вжити рішучих заходів і надати негайну допомогу американським сім'ям,

– зауважив президент США.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families. — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Також він оприлюднив перелік перших своїх ініціатив:

контроль за ковідною ситуацією;

забезпечення економічної допомоги;

вирішення проблеми зі зміною клімату;

просування расової рівності.

After taking the oath of office this afternoon, I got right to work taking action to:



- Control the pandemic

- Provide economic relief

- Tackle climate change

- Advance racial equity — President Biden (@POTUS) January 20, 2021

Опісля Байден опублікував відео з підписом "прийшов час рухатися вперед".

Tune in for the first press briefing of the Biden-Harris Administration with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/psa19eCLQa — The White House (@WhiteHouse) January 20, 2021

Заважимо! Ще до інавгурації Джо Байдена Twitter повністю оновив акаунт американського президента @POTUS, тобто видалив звідти всі дописи. А щодо профілю попереднього очільника США Дональда Трампа, то його заблоковано назавжди. Причина – заклики о насильства під час заворушень у Вашингтоні 6 січня.

Інавгурація Джо Байена відбулася 20 січня: головне