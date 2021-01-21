Джо Байден у перший день на посаді підписав низку важливих рішень. Мовиться, зокрема, про повернення Америки до Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вже 21 січня у засіданні виконавчого комітету ВООЗ має брати участь американський експерт.

Також президент США анонсував повернення країни до Паризької хартії з клімату. Це важливо, що Америка запускає цей процес. Адже від таких рішень Байдена виграють всі. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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За його словами, Америка зовсім не впоралася з тест-випробуванням коронавірусом. Крім цього, у світі потребують активної участі потужної держави в колективних заходах щодо боротьби з COVID-19.

"Так само і щодо всесвітніх проблем покращення ситуації з кліматом. Це можуть бути тільки багатосторонні зусилля, частиною яких має бути Америка", – відзначив дослідник-американіст.

Щодо заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, Байден підписав не тільки рішення про повернення до ВООЗ. Також очільник Білого Дому планує:

продовжити дозвіл не виплачувати студентські борги та оренду;

продовжити заборону відбирати нерухомість за невиплату боргів.

Крім цього, Байден направив до Конгресу новий план стимулювання економіки, за яким американці отримають до 2 тисяч доларів.

Зміни в проведенні міграційної політики

Джозеф Байден підписав указ про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою, яку Трамп вирішив збудувати задля зменшення потоку мігрантів.

На думку Володимира Дубовика, це свідчить про зміну жорсткої міграційної політики США. Опозиція за часів Трампа ніколи не погоджувалась з позицією республіканців щодо цієї проблематики.

Направлено законопроєкт у Конгрес, який пропонує новий підхід до легалізації нелегальних мігрантів. Бо багато хто них мешкає у Штатах вже багато років, вони вже стали частиною американської економіки,

– пояснив експерт.

І додав, саме тому є розуміння з боку різних політичних представників, що цих людей не можна повернути на батьківщину. Їх слід якимось чином залишити, але не як нелегалів. Тож Байден пропонує відкрити шлях до поступової легалізації. І згодом вони зможуть набути статус американських громадян.

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Володимир Дубовик зауважив, що від Байдена буде ще багато рішень. Зокрема, і тих, які стосуються зовнішньої політики. Втім на початку президент США хоче вирішувати питання саме внутрішнього характеру:

коронавірус;

стан економіки;

проблеми з міграцією;

боротьба з глобальним потеплінням.