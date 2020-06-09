"Ісламська держава" не зникла повністю навіть після втрати лідера та території. Ба більше, терористична організація потроху повертається.

Навесні 2020 року, користуючись загальною зайнятістю коронавірусом, терористична організація "Ісламська Держава" потроху знову заявляє про себе гучними атаками, поки що лише на Близькому Сході. Втративши територію – самопроголошений Халіфат – та свого лідера та ідеолога Абу Бакра Аль-Багдаді вони були змушені відступити вглиб пустелі. Але ІД ніколи не були знищені повністю і можуть вдарити, коли світ не звертатиме на них уваги. 24 канал розібрався, як і чому це відбувається.

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"Ісламська держава" все ще існує, не зникла / Фото Stand for Christians

Бойовики, звісно, не могли протистояти повітряним атакам коаліції, а також наземним операціям з боку курдів та армії Іраку за пітримки США. Було зрозуміло, що їх прото-держава не встоїть. Це вже потім, щоб догодити Туреччині у їх операції проти курдів, президент Трамп зрадить своїх ситуативних союзників і постійно казав, що "Ісламську державу" знищили, що йде у розріз з інформацією розвідки та армії.

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Колись "Ісламська держава" вийшла з лав місцевої "Аль-Каїди", яка билася з вторгненням США в Ірак. Після падіння режиму Саддама західна коаліція розпустила армію країни. Багато хто з солдатів не мав куди піти або – як один з майбутніх лідерів ІД Абу Мусаб Аль-Заркаві – потрапили до в'язниці. Саме там, а також у таборах американців, народжувалася ідея Халіфату. Після втрати територій ісламісти пішли в підпілля, в пустелю, звідки почали свої завоювання.

Залишалося контролювати майже знищені населені пункти та відкриті пустельні кордони. Але у 2019 році ІД все ще мали 18 тисяч бойовиків, за даними NYT (2-3 тисячі в Іраку – 24).

"Ісламська держава" зараз Ця цифра включає в себе так звані "сплячі осередки" та ударні групи, готові вбивати та викрадати. За оцінками Контртерористичного комітету Радбезу ООН "адаптуються, консолідують сили та створюють умови для можливого відродження". Зараз ІД керує Абу Ібрагім Аль-Курайші, чиє реальне ім'я точно поки невідомо. Преса писала, що це нібито Амір Мохаммед Абдул Рахман аль-Маулі аль-Сальбі, який брав участь у геноциді народу єзидів.

Щодо фінансів, то є 400 млн доларів грошей, які були сховані у різних країнах та інвестиції у вилов риби, вирощування каннабісу та торгівля автомашинами. На півночі Іраку ІД все ще займається здирництвом з фермерів. Тим, хто відмовляється платити, палять поля. Але цього все одно мало, тож атаки направлені у першу чергу на отримання ресурсів та грошей.

"Серед усіх новин про коронавірус ніхто не помічає масивної кризи в Іраку. Багато людей були вбиті зі зброї. Сумний факт – ІД повертається. Це ніби повернення "на стероїдах", кажуть мені друзі-політики, бо у них більше сили ніж раніше. Ситуація дійсно відчайдушна, потрібна серйозна молитва за відновлення порядку", – написав на своїй сторінці вікарій Ендрю Уайт, який роками служив в Багдаді.

Їм не вистачає бойовиків, грошей, підтримки місцевого населення у більшості районів. Уся їх грандіозна схема, щоб залучити більше цього всього не вдається, – запевнив генерал-лейтенант Пет Уайт журналістів CNN.

Чиновник США, який займається темою ІД розповів про угруповання після смерті Аль-Багдаді: "Ми думали, що він більш ізольований. Втім, коли ми глянули через деякий час, то зрозуміли – він увесь час керував всією структурою. Його смерть справила серйозний вплив на ІД".

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Ситуація на зараз: боротьба триває

Кількість атак збільшується, а коронавірус допомогає / Фото The Atlantic

Після падіння останнього міста під своїм контролем – Багуза, ІД розійшлися по всьому регіону, готуючи довге озброєне повстання. Так, багато підрозділів залишається без командування, дух лідерів зломлений. "Середня ланка знищена", кажуть чиновники, а таких людей вкрай важко замінити.

Тактика ІД у 2020 Вони більше не можуть виробляти зброю, бомби та боєприпаси. Змушені воювати серед місцевих та ховатися серед них, що ускладнює боротьбу з залишками бойовиків (вони мають бази в сільских районах та у печерах – 24). Печери в травні були піддані бомбардуванню з боку американських та британських літаків.

Протистоять їм в основному "Сирійські демократичні сили" – військовий альянс з курдським центром, який також об'єднує тих, хто протистоїть як Туреччині так і режиму Башара Асада. Минулого року, кількість бійців СДС була приблизно 60 тисяч, які діють на півночі Сирії.

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А от кількість солдатів в Іраку впала на 50%, кажуть військові чиновники країни. Поступово бази в Іраку залишають і американські солдати, повний вихід планується в грудні. Через падіння цін на нафту, прибутки Багдада впали, а від "чорного золота" Ірак дуже залежний. Очікується, що зі стабільністю в цій державі можуть виникнути проблеми.

Жінки та діти у таборі Аль-Холь у Сирії / Фото: InfoMigrants

"Ісламська держава" повертає собі силу. Продовжуються атаки в Іраку і Сирії (завдяки відкритому кордону між ними), переналаштування фінансових мереж, вербовка нових членів у наметовому містечку Аль-Холь. Власне, здійснюються зухвалі напади навіть на нафтову інфраструктуру. В Сирії члени ІД діють на контрольованій режимом Асада території: від міста Хомс у центрі аж до міста Дейр-ез-Зор на сході, на кордоні з Іраком.

Саме Аль-Холь став новим центром пропаганди "Ісламської держави". Це було нескладно зробити, бо багато хто з 70 тисяч жителів – родини бійців ІД і ті, хто покинув поле бою. США вважають, що це сталося через неможливість створити мінімальну безпеку з боку курдських сил.

Це реальна загроза. Вони мобілізуються та вбивають нас на півночі, а скоро будуть бити Багдад, – поділився своїм занепокоєнням з Military Times Кубад Талабані, заступник голови уряду Іракського Курдистану.

Цей регіон через суперечки зі столицею стало майже неможливо контролювати, тож бойовики знайшли там притулок.

На літо 2019 року було здійснено 139 нападів у провінціях Ніневе, Салахуддін, Кіркук, Діяла та Анбар, 274 людини були вбиті. Деякі – за роботу у силових структурах (тому що іншої може просто не бути – 24). Після початку пандемії кількість операцій зросла до 20-ти в місяць (раніше – ледве одна – 24).

Прихована загроза

"Їх атаки зараз це стрілкова зброя, гвинтівки, міномети малого калібру і бомби на транспорті", – розповів Пет Уайт.

Гинуть від їх рук і американські солдати: в Манбіджі загинули 4-ро американців, яких підірвав смертник. Атаки поступово стають складнішими та зухвалішими з використанням снайперів, стрільби з засади та саморобних вибухових пристроїв.

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"Якби не були вони послаблені, ІД – все ще глобальна організація і ми вразливі на цьому рівні", – заявила Сюзанна Рейн, ексголова Об'єднаного Центру вивчення тероризму у Великобританії у розмові з колегами в академії Вест-Пойнт, США.

Окрім Близького Сходу, "Ісламська держава" присутня в Північній Африці, на Синайському півострові і також у країнах Заходу, не треба про це забувати. Взагалі, африканський континент є новим плацдармом для ІД.