Що відбувається у Сирії: 5 питань про конфлікт Росії та Туреччини

В ніч з 27 по 28 лютого в Сирії авіація Росії, яка підтримує режим президента Башара Асада здійснила атаку на турецькі війська. Є загиблі та поранені. 24 канал зібрав відповіді на головні питання.

Чому в Сирії почалась війна?

На фоні Арабської Весни у 2011 році в Сирії почалися протести. 6 березня були затримані підлітки які намалювали графіті проти президента Башара Асада. Це викликало масові мирні демонстрації, урядові сили відкрили вогонь по протестуючим. Після цього, протести перекинулись на Дамаск, а уряд вивів на вулиці танки та армію.

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В липні 2011 в населеному пункті Хома спалахнули протести, у яких загинуло до 80 демонстрантів, що фактично стало точкою неповернення. Сирія поступово занурилася у збройний конфлікт уряду з власним народом та – пізніше – зовнішніми силами. Бойовики та зброя почали прибувати в країну.

Як розвивався конфлікт?

Громадянська війна в Сирії/ photo: Nenanews

На початку Сирійської війни країна була розділена на території, які утримував уряд та озброєна опозиція. І у перші роки, Башар Асад програвав війну, бо йому протистояли, в тому числі, різні "міліції" екстремістів та ісламістів. Також за зброю взялися курди, які мріяли про власну державу. У таких умовах, Башар Асад вперше застосував хімічну зброю (зарін) 21 серпня 2013 року в Гуті. Точна кількість померлих невідома.

В 2014 році з Іраку в Сирію прийшло угруповування "Ісламська держава", створене після розформування армії Іраку та партії БААС тимчасовою американською адміністрацією. "ІДІЛ" захоплює частину Сирії, вчиняє геноцид народу єзидів в Іраку. Створюється міжнародна коаліція для боротьби з ними.

Наступний рік став переломним у сирійському конфлікті: на боці Башара Асада до нього приєдналася Росія. Режим починає активно повертати собі території. Слідують захоплення міст Алеппо та Хомс з бомбардуваннями, застосуванням хімічної зброї та"бочкових бомб". Фактично це поразка збройного повстання, але війна триває досі.

В 2017 році США вперше обстріляли крилатими ракетами базу уряду Сирії в місті Хомс у відповідь на чергову атаку хімічною зброєю. Також у 2017 році Росія вивела війська із Сирії, залишивши за собою бази у Латакії та Хмеймімі. Насправді ж, російський контингент продовжує активність в Сирії до цих пір.

До 2020 року, режим Башара Асада захопив назад більше 90% території Сирії

Хто підтримує кого і чиєму боці НАТО?

Президенти Башар Асад та Володимир Путін у Сирії/ photo: orientxxi.info

Наразі, є кілька сил, які борються за контроль над Сирією. По-перше, це президент Башар Асад. Його відкрито військово та дипломатично підтримують Російська Федерація та Іран. Завдяки ним він ще керує країною.

Збройна опозиція майже розгромлена, наразі з великих організацій живі лише "Вільна Сирійська Армія" та"Хайят Тахрір Аш-Шам". Вони продовжують боротьбу з урядом Асада, але вже не настільки масштабно.

США раніше активно протистояли режиму у Дамаску, але останнім часом фокус змістився на знищення "ІДІЛ" та стримування Ірану. Сили НАТО увійшли, у різних пропорціях, до міжнародної коаліції по боротьбі з "Ісламською державою", але Альянс утримується від прямого втручання у конфлікт.

Туреччина переслідує свої цілі: забезпечити безпеку кордонів; створити біля них спеціальну буферну зону; захистити захоплену у 2018 році курдську область Афрін; позбутися власне курдів, яких Анкара вважає терористами. Також саме Туреччина прийняла більшу частину біженців із Сирії.

Арабські монархії на кшталт Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Йорданії теж підтримували свої"міліції", сподіваючись виграти і замінити Асада більш дружнім президентом і не настільки про-іранським. Ізраїль постійно атакує Сирію своїми авіаційними ударами.

Що таке Ідліб і чому він такий важливий?

Дорожній знак "Вітаємо в Ідлібі"/ photo: Midddle East Online

Це остання область, яку ще не захопив Асад. Ця провінція дуже важлива для РФ, бо знаходиться близько до їх бази Хмеймім та її перетинають ключові магістралі М4 та М5 з півдня на північ.

Населення Ідлібу близько 4 млн людей, але з них половина вже майже біженці до Туреччини. Ідліб контролюють бойовики з "Хаят Тахрір Аш-Шам" та інші, яких евакуювали з півдня Сирії після захоплення територій. Операція по захопленню Ідлібу йде з 2018 року, після того як "ХТШ" збили російський військовий літак.

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В 2019 році Туреччина почала нову операцію в Сирії, маючи на меті захопити територію на 32 км вглиб країни і 480 км в довжину. Але замість Трампа за курдів вступилися… Росія та Асад. Жодна з цілей операції не була виконана, але вона продовжувалася.

Ердоган дав режиму час до кінця лютого 2020 року, щоб припинити вогонь та відійти. Цього не сталося, натомість турецька армія була обстріляна з повітря у ніч з 27 на 28 лютого. Внаслідок цього загинуло 33 солдати турецької армії, ще 36 було поранено. Зважаючи на попередні втрати, загиблих військових там вже майже 50.

Які наслідки для регіону?

Туреччина та Росія вже підійшли максимально близько до відкритого конфлікту між собою. Для регіону, який так важко отримав подобу стабільності, це дуже погані новини. Навіть якщо Анкара та Москва відійдуть від лінії зіткнення, Туреччина продовжить атакувати режим Башара Асада у Сирії, а Росія - підтримувати його. А отже, бойові дії у Сирії, скоріш за все, будуть продовжені.

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Якщо Туреччина дійсно відкриє кордони (чого поки що не сталося), Європу може спіткати нова хвиля біженців. НАТО не матиме багато шансів відхреститися від вбивства багатьох солдатів свого члена. Світ також чекає реакції Дональда Трампа, з яким у Туреччини відносини наразі не дуже добрі.