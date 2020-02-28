Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини

Сирійський конфлікт повільно доходить до 10-ї річниці. В останні тижні сирійська урядова армія за підтримки Росії потужно обстрілює збройні формування повстанців в регіоні Ідліб. 27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, загинули щонайменше 33 турецьких військових.

Сирійський конфлікт втягнув великі держави: Росію, США, Туреччину, частково країни ЄС.

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Сирію підтримує Росія, яка зацікавлена у зміцненні уряду президента Башара Асада. Москва намагається зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для Кремля головною метою у цій війні.

Яка мета Сирії у війні?Сирійський президент Башар Асад має наміри відновити контроль над усією територію країни. Утім, майже третину країни досі утримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які раніше отримували підтримку від США.



Туреччина також воює за власні амбіції на Близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

Регіон Ідліб – останній анклав на території Сирії, який контролюється повстанцями. Туреччина, яка підтримує повстанців, неодноразово наголошувала на неприпустимості цього наступу і погрожувала застосувати силу, якщо армія Асада не відійде на попередні позиції.

Атака Росії на Туреччину в Сирії 27 лютого

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії у регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 військових, ще десятки отримали поранення, а дехто з них перебуває у вкрай важкому стані. Військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

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Водночас російський журналіст Олексій Венедіктов розповів, що атаку в регіоні Ідліб здійснили саме російські війська, які дислокуються у Туреччині. За його словами, загальна кількість постраждалих і поранених становить понад 100 осіб.

Наслідок авіаційної атаки на турецьких військових у Сирії: дивіться відео

#Turkey official quoted by Reuters says Turkey won’t prevent Syria refugees from reaching Europe by land or sea (clear pressure on EU to stand by Turkey as it faces Russia and regime in Idlib) pic.twitter.com/FaOEk2lW9z — Aidbrom International (@aidbrom) February 27, 2020

Окрім того, на тлі турецько-російського конфлікту армія Ізраїля атакувала південні регіони Сирії за допомогою вертольотів.

Реакція Туреччини на атаку

Після авіаудару з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Паралельно керівництво Туреччини обговорювало обстріл з керівництвом нацоборони США та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Цікаво, що на час проведення ради у Туреччині заблокували доступ до твіттера.

Окрім того, Туреччина відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. В Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйонів біженців з інших регіонів Сирії, які не хочуть жити під владою режиму Асада.

Туреччина атакувала режимні об'єкти в Сирії

Після атаки Росії турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада. Голова управління зі зв'язків адміністрації президента Реджепа Ердогана Фахреттін Алтун запевнив, що Туреччина дасть багатократну відповідь на вбивства своїх військових.

Водночас у мережі з'явилася інформація, що турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії. Однак видання RTR World спростувало це повідомлення.

Турецькі військові намагаються збити літаки: дивіться відео

"STINGER" missile fired by Turkish soldiers on a Russian plane, so Russian planes bombed the same place the missile was launched from.



-This is the reason why Russian aircraft were bombed and Turkish soldiers killed, Russia which killed Turkish soldiers, not the Assad regime. pic.twitter.com/PuMwST7byy — IDLIB POST (@IdlibEn) February 27, 2020

Реакція Росії

У Мінооборони Росії заявили, що 27 лютого нібито війська Сирії обстріляли турецьких військових, які перебували разом з бойовиками в районі населеного пункту Бехун в ідлібскькому регіоні.

За їхніми словами, "саме терористичне угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" зробило спробу наступу в Ідлібі широким фронтом". У РФ стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.

Водночас до берегів Сирії прямують два російських фрегати з крилатими ракетами. Наразі вони почали проходження турецьких проток в напрямку Середземного моря.

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Екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації.

Північноатлантична рада збереться в п'ятницю, 28 лютого, після прохання Туреччини провести консультації відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО про ситуацію в Сирії.

Довідка. Згідно з договором, будь-який союзник може вимагати консультації, коли під загрозою перебувають його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека.

Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту