Ізраїль, вслід за Туреччиною, атакував Сирію, – ЗМІ
На тлі турецько-російського конфлікту в сирійській провінції Ідліб, який розгорнувся увечері 27 лютого та призвів до загибелі кількох десятків людей, армія Ізраїля атакувала південні регіони Сирії за допомогою вертольотів.
У ніч на п'ятницю, 28 лютого, сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що армія Ізраїля завдала ударів по низці об'єктів на півдні Сирії.
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Вертольоти ізраїльських ВПС начебто атакували військові цілі в Сирії якраз після повідомлень про те, що між Туреччиною та Росію назрів конфлікт через загибель турецьких військових від удару російської авіації.
Прес-служба Армії оборони Ізраїля наразі не коментувала цю інформацію.
Загострення ситуації в Сирії 27 лютого: що відомо
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули щонайменше 34 військових, також відомо, що багато людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Про її результати наразі не повідомили, однак у ЗМІ пишуть, що зранку можна очікувати оголошення війни Сирії.
- Згодом представники влади Туреччини заявили, що відкриють кордон з Європою для сирійських біженців. Таких на межі Туреччини та Сирії є майже 4 мільйони людей.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
До слова, 24 лютого, Ізраїль вже відповідав на ракетну атаку з Палестини нападом на Сирію.
Ідліб – осередок конфлікту: розташування на карті
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