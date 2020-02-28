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      Ізраїль, вслід за Туреччиною, атакував Сирію, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Ізраїль знову атакував об'єкти на території Сирії / Getty Images

      На тлі турецько-російського конфлікту в сирійській провінції Ідліб, який розгорнувся увечері 27 лютого та призвів до загибелі кількох десятків людей, армія Ізраїля атакувала південні регіони Сирії за допомогою вертольотів.

      У ніч на п'ятницю, 28 лютого, сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило, що армія Ізраїля завдала ударів по низці об'єктів на півдні Сирії. 

      Дивіться також: Під консульством Росії у Стамбулі зібрався натовп, кричать "Путін – вбивця": фото, відео

      Вертольоти ізраїльських ВПС начебто атакували військові цілі в Сирії якраз після повідомлень про те, що між Туреччиною та Росію назрів конфлікт через загибель турецьких військових від удару російської авіації. 

      Прес-служба Армії оборони Ізраїля наразі не коментувала цю інформацію.

      Загострення ситуації в Сирії 27 лютого: що відомо

      • Президент Туреччини Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Про її результати наразі не повідомили, однак у ЗМІ пишуть, що зранку можна очікувати оголошення війни Сирії. 
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії. 

      До слова, 24 лютого, Ізраїль вже відповідав на ракетну атаку з Палестини нападом на Сирію. 

      Ідліб – осередок конфлікту: розташування на карті

      Необхідно знати: Росія на Близькому Сході: війни, нафта та ядерна зброя

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      27 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини Росії Новини Туреччини Війна у Сирії Війна Новини Ізраїля
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