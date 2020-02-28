У відповідь на російський обстріл Туреччина атакувала режимні об'єкти у Сирії: відео

У четвер, 27 лютого, російська авіація атакувала турецький конвой у сирійській провінції Ідліб, внаслідок чого загинули 34 турецьких військових. У відповідь турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

Голова управління зі зв'язків адміністрації президента Реджепа Ердогана Фахреттін Алтун запевнив, що Туреччина дасть багатократну відповідь на вбивства своїх військових. Про це пише видання Anadolu.

Важливо! Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 34 військових – відео

По всіх виявлених цілях режиму продовжують наноситися удари за допомогою повітряних і наземних засобів підтримки. Туреччина не буде спокійно дивитися, як в Ідлібі відбувається те, що раніше було в Руанді чи Боснії,

– заявив Алтун.

Разом з тим він закликав усю світову спільноту, а зокрема сторони сирійського конфлікту, виконати взяті на себе зобов'язання щодо завершення війни.

Водночас видання RTR World спростувало повідомлення, яке тиражують російські ЗМІ, про те, що Туреччина буцімто обстріляла російські військові літаки. Мовляв, це навіть нерально було зробити.

Туреччина атакувала режимні об'єкти Асада у Туреччині: дивіться відео

TSK drone footage from #Idlib published by Anadolu Agency: pic.twitter.com/sLv8MF9C8z — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 27, 2020

Напад росіян на турецьких військових у Сирії: коротко

Російська авіація атакувала турецький конвой у сирійській провінції Ідліб у четвер, 27 лютого. Внаслідок нападу загинули 34 турецьких військових, ще десятки були поранені.

Після авіаудару з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній під вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Паралельно керівництво Туреччини обговорювали обстріл з керівництво нацоборони США та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.