Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 22 військових – відео
Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 22 військових, ще десятки отримали поранення, а дехто з них перебуває у вкрай важкому стані.
Турецьке видання Anadolu пише, що військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.
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Губернатор прикордонної провінції Хатай Рохмі Доган розповів, що внаслідок авіаційної атаки загинули 22 турецьких військових. Серед постраждалих є важкопоранені, яких через кордон доставили у Туреччину на лікування.
Водночас російський журналіст Олексій Венедіктов розповів, що атаку здійснили саме російські війська, які дислокуються у Туреччині. За його словами, загальна кількість постраждалих і поранених становить понад 100 осіб.
Турецький конвой після повітряної атаки Росії: дивіться відео
Наслідок авіаційної атаки на турецьких військових у Сирії: дивіться відео
Як реагує Туреччина
Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки. На ній під керівництвом президента Реджепа Ердогана буде вирішуватися питання реакції на такі дії росіян.
Цікаво, що на час проведення ради у Туреччині заблокували доступ до твіттера. Доступ з цієї країни був заблокований станом на 23:30 за місцевим часом.
Прессекретар турецького президента Ібрагім Калін терміново здійснив дзвінок до радника з національної безпеки США Роберта О'Браєна. Водночас начальник відділу комунікацій Фаререттін Алтун заявив, що Туреччина не залишить без відповіді смерті своїх військових.
Тим часом у мережі починає з'являтися інформація про буцімто відповідь Туреччини на авіаційну атаку. Зокрема, є інформація, що турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії.
Турецькі військові намагаються збити літаки: дивіться відео
Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту
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Що відомо про війну Росії і Туреччини у Сирії?Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.
Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.
У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.
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