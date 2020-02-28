Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 22 військових – відео

Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 22 військових, ще десятки отримали поранення, а дехто з них перебуває у вкрай важкому стані.

Турецьке видання Anadolu пише, що військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

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Губернатор прикордонної провінції Хатай Рохмі Доган розповів, що внаслідок авіаційної атаки загинули 22 турецьких військових. Серед постраждалих є важкопоранені, яких через кордон доставили у Туреччину на лікування.

Водночас російський журналіст Олексій Венедіктов розповів, що атаку здійснили саме російські війська, які дислокуються у Туреччині. За його словами, загальна кількість постраждалих і поранених становить понад 100 осіб.

Турецький конвой після повітряної атаки Росії: дивіться відео

Video tweeted out by a pro-rebel Telegram channel reportedly shows Turkish vehicles damaged by what they claim was an airstrike in Idlib. It is unclear if this is related to the deaths of Turkish soldiers this evening. pic.twitter.com/51fCAU9cAr — Kyle Glen (@KyleJGlen) February 27, 2020

Наслідок авіаційної атаки на турецьких військових у Сирії: дивіться відео

#Turkey official quoted by Reuters says Turkey won’t prevent Syria refugees from reaching Europe by land or sea (clear pressure on EU to stand by Turkey as it faces Russia and regime in Idlib) pic.twitter.com/FaOEk2lW9z — Aidbrom International (@aidbrom) February 27, 2020

Як реагує Туреччина

Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки. На ній під керівництвом президента Реджепа Ердогана буде вирішуватися питання реакції на такі дії росіян.

Цікаво, що на час проведення ради у Туреччині заблокували доступ до твіттера. Доступ з цієї країни був заблокований станом на 23:30 за місцевим часом.

Прессекретар турецького президента Ібрагім Калін терміново здійснив дзвінок до радника з національної безпеки США Роберта О'Браєна. Водночас начальник відділу комунікацій Фаререттін Алтун заявив, що Туреччина не залишить без відповіді смерті своїх військових.

Тим часом у мережі починає з'являтися інформація про буцімто відповідь Туреччини на авіаційну атаку. Зокрема, є інформація, що турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії.

Турецькі військові намагаються збити літаки: дивіться відео

"STINGER" missile fired by Turkish soldiers on a Russian plane, so Russian planes bombed the same place the missile was launched from.



-This is the reason why Russian aircraft were bombed and Turkish soldiers killed, Russia which killed Turkish soldiers, not the Assad regime. pic.twitter.com/PuMwST7byy — IDLIB POST (@IdlibEn) February 27, 2020

Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту

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Що відомо про війну Росії і Туреччини у Сирії?Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.



Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.