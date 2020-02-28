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      Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 22 військових – відео

      - Читать новость на русском
      Туреччина терміново скликала Раду нацбезпеки через повітряний удар росіян у Сирії / alfahir.hu

      Російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у сирійському регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 22 військових, ще десятки отримали поранення, а дехто з них перебуває у вкрай важкому стані.

      Турецьке видання Anadolu пише, що військові зазнали атаки з боку сил режиму Башара Асада.

      До слова: Росіяни вбили турецького військового у Сирії і звинуватили Туреччину у "порушенні домовленостей"

      Губернатор прикордонної провінції Хатай Рохмі Доган розповів, що внаслідок авіаційної атаки загинули 22 турецьких військових. Серед постраждалих є важкопоранені, яких через кордон доставили у Туреччину на лікування.

      Водночас російський журналіст Олексій Венедіктов розповів, що атаку здійснили саме російські війська, які дислокуються у Туреччині. За його словами, загальна кількість постраждалих і поранених становить понад 100 осіб.

      Турецький конвой після повітряної атаки Росії: дивіться відео

      Наслідок авіаційної атаки на турецьких військових у Сирії: дивіться відео

      Як реагує Туреччина

      Після авіаудару з боку Росії у Туреччині скликали Раду національної безпеки. На ній під керівництвом президента Реджепа Ердогана буде вирішуватися питання реакції на такі дії росіян.

      Цікаво, що на час проведення ради у Туреччині заблокували доступ до твіттера. Доступ з цієї країни був заблокований станом на 23:30 за місцевим часом.

      Прессекретар турецького президента Ібрагім Калін терміново здійснив дзвінок до радника з національної безпеки США Роберта О'Браєна. Водночас начальник відділу комунікацій Фаререттін Алтун заявив, що Туреччина не залишить без відповіді смерті своїх військових.

      Тим часом у мережі починає з'являтися інформація про буцімто відповідь Туреччини на авіаційну атаку. Зокрема, є інформація, що турецькі війська намагалися збити літаки, які їх атакували, а також стріляли і по наземних об'єктах Асада і Росії у Сирії.

      Турецькі військові намагаються збити літаки: дивіться відео

      Провінція Ідліб, де стався напад: дивіться карту

      Цікаво: Росія на Близькому Сході: війни, нафта та ядерна зброя

      Що відомо про війну Росії і Туреччини у Сирії?Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.

      Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

      У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

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      27 лютого
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: авіація Новини Росії Новини Туреччини Війна у Сирії Жертви
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