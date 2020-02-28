Авиация России напала на Турцию в Сирии: погибли 33 военных – видео
Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных Идлиб, еще десятки получили ранения, а некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Турецкое издание Anadolu пишет, что военные в Сирии подверглись атаке со стороны сил режима Башара Асада.
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Губернатор пограничной провинции Хатай Рохме Доган рассказал, что в результате авиационной атаки в Сирии в регионе Идлиб погибли 33 турецких военных. Среди пострадавших есть тяжело раненые, которых через границу доставили из Сирии в Турцию на лечение.
В то же время российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что атаку в регионе Идлиб осуществили именно российские войска, дислоцированные в Турции. По его словам, общее количество пострадавших и раненых составляет более 100 человек.
Турецкий конвой после воздушной атаки России: смотрите видео
Последствия авиационной атаки на турецких военных в Сирии: смотрите видео
Как реагирует Турция
После авиаудара со стороны России в Турции созвали Совет национальной безопасности. На нем под руководством президента Реджепа Эрдогана будет решаться вопрос реакции на такие действия россиян.
Интересно, что на время проведения совета в Турции заблокировали доступ к твиттеру. Доступ из этой страны был заблокирован по состоянию на 23:30 по местному времени.
Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин срочно совершил звонок советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену. В то же время начальник отдела коммуникаций Фаререттин Алтун заявил, что Турция не оставит без ответа смерть своих военных.
Между тем в сети начинает появляться информация о якобы ответе Турции на авиационную атаку. В частности, есть информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, которые их атаковали, а также стреляли и по наземным объектам Асада и России в Сирии.
Турецкие военные пытаются сбить самолеты: смотрите видео
Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту
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Что известно о войне России и Турции в Сирии?
Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.
Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, а безоговорочная победа Асада является для нее главной целью этой войны.
В это же время Турция также воюет за свои амбиции на Ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.