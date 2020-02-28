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      В ответ на российский обстрел Турция атаковала режимные объекты в Сирии: видео

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      В четверг, 27 февраля, российская авиация атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 34 турецких военных. В ответ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

      Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заверил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных. Об этом пишет издание Anadolu.

      Важно! Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 34 военных – видео

      По всем выявленным целях режима продолжают наноситься удары с помощью воздушных и наземных средств поддержки. Турция не будет спокойно смотреть, как в Идлибе происходит то, что раньше было в Руанде или Боснии,
      – заявил Алтун.

      Вместе- с тем он призвал все мировое сообщество, а в частности стороны сирийского конфликта, выполнить взятые на себя обязательства по завершению войны.

      В то же время издание RTR World опровергло сообщение, которое тиражируют российские СМИ, о том, что Турция якобы обстреляла российские военные самолеты. Мол, это даже нерально было сделать.

      Турция атаковала режимные объекты Асада в Турции: смотрите видео

      Нападение россиян на турецких военных в Сирии: коротко

      Российская авиация атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб в четверг, 27 февраля. В результате нападения погибли 34 турецких военных, еще десятки были ранены.

      После авиаудара со стороны России президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На ней решался вопрос реакции на такие действия русских. Параллельно руководство Турции обсуждали обстрел с руководство нацобороны США и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Также после нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.

      Усик – Чисора: дата и место боя
      27 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости Турции Война в Сирии Жертвы
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