Израиль, вслед за Турцией, атаковал Сирию, – СМИ
На фоне турецко-российского конфликта в сирийской провинции Идлиб, развернувшегося вечером 27 февраля и приведшего к гибели нескольких десятков человек, армия Израиля атаковала южные регионы Сирии с помощью вертолетов.
В ночь на пятницу, 28 февраля, сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что армия Израиля нанесла удары по ряду объектов на юге Сирии.
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Вертолеты израильских ВВС якобы атаковали военные цели в Сирии как раз после сообщений о том, что между Турцией и Россией назрел конфликт из-за гибели турецких военных от удара российской авиации.
Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментировала эту информацию.
Обострение ситуации в Сирии 27 февраля: что известно
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 34 военных, также известно, что многие люди получили ранения.
- Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.
- Впоследствии власти Турции заявили, что откроют границу с Европой для сирийских беженцев. Таких на границе Турции и Сирии почти 4 миллиона человек.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
К слову, 24 февраля, Израиль уже отвечал на ракетную атаку из Палестины нападением на Сирию.
Идлиб – центр конфликта: расположение на карте
Необходимо знать: Россия на Ближнем Востоке: войны, нефть и ядерное оружие
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