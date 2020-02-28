Израиль, вслед за Турцией, атаковал Сирию, – СМИ

На фоне турецко-российского конфликта в сирийской провинции Идлиб, развернувшегося вечером 27 февраля и приведшего к гибели нескольких десятков человек, армия Израиля атаковала южные регионы Сирии с помощью вертолетов.

В ночь на пятницу, 28 февраля, сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что армия Израиля нанесла удары по ряду объектов на юге Сирии.

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Вертолеты израильских ВВС якобы атаковали военные цели в Сирии как раз после сообщений о том, что между Турцией и Россией назрел конфликт из-за гибели турецких военных от удара российской авиации.

Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментировала эту информацию.

Обострение ситуации в Сирии 27 февраля: что известно

Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 34 военных, также известно, что многие люди получили ранения.

Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.

Впоследствии власти Турции заявили, что откроют границу с Европой для сирийских беженцев . Таких на границе Турции и Сирии почти 4 миллиона человек.

В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

К слову, 24 февраля, Израиль уже отвечал на ракетную атаку из Палестины нападением на Сирию.

Идлиб – центр конфликта: расположение на карте