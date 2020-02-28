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      Израиль, вслед за Турцией, атаковал Сирию, – СМИ

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      На фоне турецко-российского конфликта в сирийской провинции Идлиб, развернувшегося вечером 27 февраля и приведшего к гибели нескольких десятков человек, армия Израиля атаковала южные регионы Сирии с помощью вертолетов.

      В ночь на пятницу, 28 февраля, сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что армия Израиля нанесла удары по ряду объектов на юге Сирии. 

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      Вертолеты израильских ВВС якобы атаковали военные цели в Сирии как раз после сообщений о том, что между Турцией и Россией назрел конфликт из-за гибели турецких военных от удара российской авиации. 

      Пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментировала эту информацию.

      Обострение ситуации в Сирии 27 февраля: что известно

      • Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии. 
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии. 

      К слову, 24 февраля, Израиль уже отвечал на ракетную атаку из Палестины нападением на Сирию. 

      Идлиб – центр конфликта: расположение на карте

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости России Новости Турции Война в Сирии Война Новости Израиля
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