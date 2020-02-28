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      Турция открывает границу с Европой для сирийских беженцев

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      В четверг, 27 февраля, российская авиация в сирийском регионе Идлиб атаковала турецкий конвой, в результате чего погибли 34 военных. После этого турецкие войска в ответ открыли огонь по режимных объектах, а чиновники заявили, что Турция откроет границу в Европу для сирийских беженцев.

      Турция открывает границу с провинцией Идлиб, сообщили в эфире турецкого государственного телеканала TRT World со ссылкой на неназванного чиновника.

      Важно! Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 29 военных – видео

      По его словам, власти Турции решили больше не препятствовать сирийским беженцам достигать Европы по суше или по морю.

      Россия и Турция ранее договаривались, что регион Идлиб станет местом на территории Сирии, где запрещено вести огонь. После этого там собрались более сирийских беженцев, перед которыми турецкая граница была последним рубежом на пути в страны Евросоюза.

      Турецко-сирийскую границу: смотрите карту

      Нападение россиян на турецких военных в Сирии: коротко

      Российская авиация атаковала турецкий конвой в сирийской провинции Идлиб в четверг, 27 февраля. В результате нападения погибли 34 турецких военных, еще десятки были ранены.

      После авиаудара со стороны России президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем под решался вопрос реакции на подобные действия русских. Параллельно руководство Турции обсуждало обстрел с руководство нацобороны США и генсека НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Также после нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.

      Усик – Чисора: дата и место боя
      27 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война в Сирии Новости России Новости Турции беженцы Евросоюз Реджеп Эрдоган
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