Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

Сирийский конфликт медленно подходит к 10-й годовщине. В последние недели сирийская правительственная армия при поддержке России мощно обстреливает вооруженные формирования повстанцев в регионе Идлиб. 27 февраля российская авиация атаковала сирийскую провинцию Идлиб, погибли по меньшей мере 33 турецких военных.

В сирийский конфликт втянуты почти все великие державы: Россия, США, Турция, частично страны ЕС.

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Сирию поддерживает Россия, которая заинтересована в укреплении правительства президента Башар Асада. Москва пытается укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью в этой войне.

Какова цель Сирии в войне?Сирийский президент Башар Асад намерен восстановить контроль над всей территорией страны. Впрочем, почти треть страны до сих пор удерживают оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые ранее получали поддержку от США.



Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.

Регион Идлиб – последний анклав на территории Сирии, который контролируется повстанцами. Турция, которая поддерживает повстанцев, неоднократно подчеркивала недопустимость этого наступления и угрожала применить силу, если армия Асада не отойдет на прежние позиции.

Атака России на Турцию в Сирии 27 февраля

Российские военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 военных, еще десятки получили ранения, а некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Военные подверглись атаке со стороны сил режима Башара Асада.

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В то же время российский журналист Алексей Венедиктов рассказал, что атаку в регионе Идлиб совершили именно российские войска, которые дислоцируются в Турции. По его словам, общее количество пострадавших и раненых составляет более 100 человек.

Результате авиационной атаки на турецких военных в Сирии: смотрите видео

#Turkey official quoted by Reuters says Turkey won’t prevent Syria refugees from reaching Europe by land or sea (clear pressure on EU to stand by Turkey as it faces Russia and regime in Idlib) pic.twitter.com/FaOEk2lW9z — Aidbrom International (@aidbrom) February 27, 2020

Кроме того, на фоне турецко-российского конфликта армия Израиля атаковала южные регионы Сирии с помощью вертолетов.

Реакция Турции на атаку

После авиаудара со стороны России президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия россиян. Параллельно руководство Турции обсуждало обстрел с руководство нацобороны США и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Интересно, что на время проведения совета в Турции заблокировали доступ к твиттеру.

Кроме того, Турция открыла границу в Европу для сирийских беженцев. В Идлибе находится около 3,5 миллионов беженцев из других регионов Сирии, которые не хотят жить под властью режима Асада.

Турция атаковала режимные объекты в Сирии

После атаки России турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада. Глава управления по связям администрации президента Реджепа Эрдогана Фахреттин Алтун заверил, что Турция даст многократный ответ на убийства своих военных.

В то же время в сети появилась информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, которые их атаковали, а также стреляли и по наземным объектам Асада и России в Сирии. Однако издание RTR World опровергло это сообщение.

Турецкие военные пытаются сбить самолеты: смотрите видео

"STINGER" missile fired by Turkish soldiers on a Russian plane, so Russian planes bombed the same place the missile was launched from.



-This is the reason why Russian aircraft were bombed and Turkish soldiers killed, Russia which killed Turkish soldiers, not the Assad regime. pic.twitter.com/PuMwST7byy — IDLIB POST (@IdlibEn) February 27, 2020

Реакция России

В Минообороны России заявили, что 27 февраля якобы войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с боевиками в районе населенного пункта Бехун в Идлибском регионе.

По их словам, "именно террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" совершила попытку наступления в Идлибе широким фронтом". В РФ утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.

В то же время к берегам Сирии направляются два российских фрегата с крылатыми ракетами. Сейчас они начали прохождение турецких проливов в направлении Средиземного моря.

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Экстренное заседание НАТО из-за атаки РФ в Сирии

Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации.

Североатлантический совет соберется в пятницу, 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 учредительного Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии.

Справка. Согласно договору, любой союзник может запросить консультацию, когда под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Провинция Идлиб, где произошло нападение: смотрите карту