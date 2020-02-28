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      ООН назвала способ решения конфликта Турции и России в Сирии

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      ООН призывает немедленно прекратить огонь в сирийской провинции Идлиб, где во время удара российской авиации погибли 33 турецких военных. В организации убеждены, что конфликт в Сирии нельзя решить военным путем, нужен политический процесс.

      На обострение в Сирии 27 февраля отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говорится в заявлении ООН. Он отметил, что усиление военных действий несет опасность для гражданского населения страны.

      Важно: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      "Генеральный секретарь ООН повторяет свой призыв к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий", – пишет ООН.

      Гутерреш добавил, что с беспокойством следит за эскалацией конфликта и потерей "десятков" турецких солдат во время воздушных ударов. Также он отметил, что сирийский конфликт нельзя решить военным путем.

      Без срочных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН
      – подытожили в организации.

      Обострение конфликта России и Турции в Сирии: главное

      • Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии вечером 27 февраля. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности.
      • В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • Сама же Россия традиционно открещивается и уверяет, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
      • После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
      • Ряд СМИ пишет, что 28 февраля, вероятно, будет объявлено о начале большой войны в Сирии.

      Что известно о конфликте России и Турции в Сирии?Президент Сирии Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.

      Союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. Кремль хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для нее главной целью этой войны.

      В то же время Турция воюет на Ближнем Востоке за собственные амбиции и против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым исключив сепаратизацию региона.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Турции Новости России Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Новости политики Антониу Гутерреш ООН
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