ООН назвала способ решения конфликта Турции и России в Сирии

ООН призывает немедленно прекратить огонь в сирийской провинции Идлиб, где во время удара российской авиации погибли 33 турецких военных. В организации убеждены, что конфликт в Сирии нельзя решить военным путем, нужен политический процесс.

На обострение в Сирии 27 февраля отреагировал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говорится в заявлении ООН. Он отметил, что усиление военных действий несет опасность для гражданского населения страны.

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"Генеральный секретарь ООН повторяет свой призыв к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий", – пишет ООН.

Гутерреш добавил, что с беспокойством следит за эскалацией конфликта и потерей "десятков" турецких солдат во время воздушных ударов. Также он отметил, что сирийский конфликт нельзя решить военным путем.

Без срочных действий риск еще большей эскалации растет с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН

– подытожили в организации.

Обострение конфликта России и Турции в Сирии: главное

Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии вечером 27 февраля. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности.

В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

Сама же Россия традиционно открещивается и уверяет, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.

После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.

Ряд СМИ пишет, что 28 февраля, вероятно, будет объявлено о начале большой войны в Сирии.

Что известно о конфликте России и Турции в Сирии?Президент Сирии Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.



Союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. Кремль хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для нее главной целью этой войны.



В то же время Турция воюет на Ближнем Востоке за собственные амбиции и против курдов – чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым исключив сепаратизацию региона.