ООН назвала спосіб вирішення конфлікту Туреччини і Росії в Сирії

ООН закликає негайно припинити вогонь в сирійській провінції Ідліб, де під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових. В Організації переконані, що конфлікт у Сирії не можна вирішити військовим шляхом, потрібен політичний процес.

На загострення у Сирії 27 лютого відреагував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, йдеться в заяві ООН. Він відзначив, що посилення військових дій несе небезпеку для цивільного населення країни.

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"Генеральний секретар ООН повторює свій заклик до негайного припинення вогню і висловлює особливу стурбованість у зв'язку з ризиком для цивільних осіб через посилення військових дій", – пише ООН.

Гутерріш додав, що з тривогою слідкує за ескалацією конфлікту та втратою "десятків" турецьких солдат під час повітряних ударів. Також він зауважив, що сирійський конфлікт не можна вирішити військовим шляхом.

Без термінових дій ризик ще більшої ескалації зростає з кожною годиною. Генеральний секретар знову заявляє, що військового вирішення сирійського конфлікту не існує. Єдиним стійким рішенням є політичний процес за сприяння ООН

– підсумували в Організації.

Загострення конфлікту Росії і Туреччини в Сирії: головне

Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії ввечері 27 лютого. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.

У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Сама ж Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.

Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.

Низка ЗМІ пише, що 28 лютого ймовірно буде оголошено про початок великої війни у Сирії.

Що відомо про конфлікт Росії й Туреччини у Сирії?Президент Сирії Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.



Союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. Кремль хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.



Водночас Туреччина воює на Близькому Сході за власні амбіції та проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.