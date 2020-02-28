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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Турция: Россия знала места дислокации военных, там не было повстанцев

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      Позиции турецких военных в Идлибе атаковали несмотря на координацию действий с российской стороной. Анкара заранее сообщала о местах дислокации военных Турции.

      О деталях авиаударов России в сирийском Идлибе сообщили в Министерстве обороны Турции, пишет Anadolu.

      Читайте также: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции,
      – говорится в сообщении.

      По словам министра Хулуси Акара, российская атака продолжалась несмотря на предупреждение Анкары. Под удары попали даже военные машины скорой помощи.

      Основное об обострении конфликта в Сирии

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности.
      • В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • Россия традиционно открещивается и уверяет, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу. После нападения в Стамбуле возле генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
      • СМИ сообщают о возможном объявлении 28 февраля начала войны в Сирии. Кроме того, НАТО проведет экстренное заседание из-за атаки в Идлибе.

      Обратите внимание: Месть за Идлиб будет ужасной: советник Эрдогана прогнозирует внутреннее расчленение РФ

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Атака России на Турцию в Сирии Новости Турции Новости России Война в Сирии
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