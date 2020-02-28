Туреччина: Росія знала місця дислокації військових, там не було повстанців
Позиції турецьких військових в Ідлібі атакували попри координацію дій з російською стороною. Анкара заздалегідь повідомляла про місця дислокації військових Туреччини.
Про деталі авіаударів Росії у сирійському Ідлібі повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, пише Anadolu.
Читайте також: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини
У момент повітряного удару по позиціях турецьких військових в Ідлібі, в цьому секторі не перебували жодні збройні угруповання опозиції,
– йдеться в повідомленні.
За словами міністра Хулусі Акара, російська атака тривала попри попередження Анкари. Під удари потрапили навіть військові машини швидкої допомоги.
Основне про загострення конфлікту у Сирії
- Надвечір 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.
- У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу. Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- ЗМІ повідомляють про можливе оголошення 28 лютого початку війни у Сирії. Крім того, НАТО проведе екстрене засідання через атаку в Ідлібі.
Зверніть увагу: Помста за Ідліб буде жахливою: радник Ердогана прогнозує внутрішнє розчленування РФ