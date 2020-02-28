Туреччина: Росія знала місця дислокації військових, там не було повстанців

Позиції турецьких військових в Ідлібі атакували попри координацію дій з російською стороною. Анкара заздалегідь повідомляла про місця дислокації військових Туреччини.

Про деталі авіаударів Росії у сирійському Ідлібі повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, пише Anadolu.

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У момент повітряного удару по позиціях турецьких військових в Ідлібі, в цьому секторі не перебували жодні збройні угруповання опозиції,

– йдеться в повідомленні.

За словами міністра Хулусі Акара, російська атака тривала попри попередження Анкари. Під удари потрапили навіть військові машини швидкої допомоги.

Основне про загострення конфлікту у Сирії

Надвечір 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.

у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень. Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.

У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу. Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.

ЗМІ повідомляють про можливе оголошення 28 лютого початку війни у Сирії. Крім того, НАТО проведе екстрене засідання через атаку в Ідлібі.

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