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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Туреччина: Росія знала місця дислокації військових, там не було повстанців

      - Читать новость на русском
      У Туреччині заявили, що Росія знала місця дислокації військових / nytimes.com

      Позиції турецьких військових в Ідлібі атакували попри координацію дій з російською стороною. Анкара заздалегідь повідомляла про місця дислокації військових Туреччини.

      Про деталі авіаударів Росії у сирійському Ідлібі повідомили в Міністерстві оборони Туреччини, пише Anadolu.

      Читайте також: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини

      У момент повітряного удару по позиціях турецьких військових в Ідлібі, в цьому секторі не перебували жодні збройні угруповання опозиції,
      – йдеться в повідомленні.

      За словами міністра Хулусі Акара, російська атака тривала попри попередження Анкари. Під удари потрапили навіть військові машини швидкої допомоги.

      Основне про загострення конфлікту у Сирії

      • Надвечір 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.
      • У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу. Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • ЗМІ повідомляють про можливе оголошення 28 лютого початку війни у Сирії. Крім того, НАТО проведе екстрене засідання через атаку в Ідлібі. 

      Зверніть увагу: Помста за Ідліб буде жахливою: радник Ердогана прогнозує внутрішнє розчленування РФ

      Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини Туреччини Новини Росії Війна у Сирії
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