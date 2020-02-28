Міноборони РФ вперше відреагувало на атаку турецьких військ у Сирії
В Мінооборони Росії заявили, що 27 лютого нібито війська Сирії обстріляли турецьких військових, які перебували разом з бойовика в районі населеного пункту Бехун в Ідлібській зоні.
Про це йдеться на сайті проросійського видання ТАСС.
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"27 лютого в районі населеного пункту Бехун під обстріл сирійських військ потрапили турецькі військовослужбовці, що перебували в бойових загонах терористичних формувань", – сказали в російському відомстві.
За їхніми словами, "саме терористичне угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" зробило спробу наступу в Ідлібі широким фронтом". Та стверджують, що нібито авіація РФ не завдавала удари в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.
Загострення в Сирії: коротко
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, окрім цього багато людей зазнали поранень.
- Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.