Міноборони РФ вперше відреагувало на атаку турецьких військ у Сирії

В Мінооборони Росії заявили, що 27 лютого нібито війська Сирії обстріляли турецьких військових, які перебували разом з бойовика в районі населеного пункту Бехун в Ідлібській зоні.

Про це йдеться на сайті проросійського видання ТАСС.

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"27 лютого в районі населеного пункту Бехун під обстріл сирійських військ потрапили турецькі військовослужбовці, що перебували в бойових загонах терористичних формувань", – сказали в російському відомстві.

За їхніми словами, "саме терористичне угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" зробило спробу наступу в Ідлібі широким фронтом". Та стверджують, що нібито авіація РФ не завдавала удари в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.

Загострення в Сирії: коротко