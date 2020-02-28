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      Напад росіян на турецьких військових у Сирії: як реагують у світі

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      27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой / Ілюстративне фото

      Щонайменше 34 турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації у сирійській провінції Ідліб 27 лютого. Туреччина звинувачує Асада та Росію та міркує, у який спосіб відреагувати на ситуацію. Тим часом у НАТО, членом якого є Туреччина, закликають до "зниження напруги".

      Журналіст "Голосу Америки" Джеф Селдін повідомив у твіттері, що у НАТО засудили авіаудар, через який загинули кілька десятків турецьких військових. 

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      Селдін цитує заяву міністра оборони Туреччини Мевлюта Чавушоглу: "Столтенберг (генсек Альянсу – 24 канал) засудив невибіркові авіаудари сирійського режиму та його покровителя – Росії". 

      Зауважимо, що офіційних повідомлень пресслужби НАТО з цього приводу наразі немає. 

      Інформагентство Anadolu також повідомило реакцію генсека НАТО, яку той озвучив після розмови з турецькою владою: "Усі сторони повинні сприяти зниженню напруги, запобіганню подальшого посилення цієї дуже небезпечної ситуації та страхітливої гуманітарної ситуації в регіоні". 

      Російське агентство "РИА Новости" повідомило, що у Держдепі США підтримали свого союзника по НАТО Туреччину і закликали "до негайного припинення наступів режиму Асада, Росії та підтримуваних Іраном сил".

      Російські пропагандистські видання в один голос кричать, що РФ не має жодного стосунку до ситуації. Мовляв, напад на турків – ініціатива самого Асада, Росія тут ні до чого. Зауважимо, буквально цього ж дня, 27 лютого, вранці речниця МЗС РФ Захарова заявляла, що військова авіація Росії в Ідлібі "допомагає" силам режиму Асада. 

      Загострення в Сирії: що відомо

      • Президент Туреччини Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Про її результати наразі не повідомили, однак у ЗМІ пишуть, що зранку можна очікувати оголошення війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

      Тим часом турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що керівництво правлячої партії Туреччини виступило за "негайне проведення турецькою армією наземної та повітряної операції в Ідлібі". 

      Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
      27 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Новини Росії Новини Туреччини Війна у Сирії Війна
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