Напад росіян на турецьких військових у Сирії: як реагують у світі

Щонайменше 34 турецьких військових загинули в результаті атаки російської авіації у сирійській провінції Ідліб 27 лютого. Туреччина звинувачує Асада та Росію та міркує, у який спосіб відреагувати на ситуацію. Тим часом у НАТО, членом якого є Туреччина, закликають до "зниження напруги".

Журналіст "Голосу Америки" Джеф Селдін повідомив у твіттері, що у НАТО засудили авіаудар, через який загинули кілька десятків турецьких військових.

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Селдін цитує заяву міністра оборони Туреччини Мевлюта Чавушоглу: "Столтенберг (генсек Альянсу – 24 канал) засудив невибіркові авіаудари сирійського режиму та його покровителя – Росії".

BREAKING: #Turkey foreign minister, @NATO SecGen @jensstoltenberg discuss #Syria airstrike that killed at least 29 Turkish troops



"Mr Stoltenberg condemned the continued indiscriminate air strikes by the Syrian regime & its backer #Russia in #Idlib province" per @NATOpress — Jeff Seldin (@jseldin) February 27, 2020

Зауважимо, що офіційних повідомлень пресслужби НАТО з цього приводу наразі немає.

Інформагентство Anadolu також повідомило реакцію генсека НАТО, яку той озвучив після розмови з турецькою владою: "Усі сторони повинні сприяти зниженню напруги, запобіганню подальшого посилення цієї дуже небезпечної ситуації та страхітливої гуманітарної ситуації в регіоні".

Російське агентство "РИА Новости" повідомило, що у Держдепі США підтримали свого союзника по НАТО Туреччину і закликали "до негайного припинення наступів режиму Асада, Росії та підтримуваних Іраном сил".

Російські пропагандистські видання в один голос кричать, що РФ не має жодного стосунку до ситуації. Мовляв, напад на турків – ініціатива самого Асада, Росія тут ні до чого. Зауважимо, буквально цього ж дня, 27 лютого, вранці речниця МЗС РФ Захарова заявляла, що військова авіація Росії в Ідлібі "допомагає" силам режиму Асада.

Загострення в Сирії: що відомо

Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули щонайменше 34 військових, також відомо, що багато людей зазнали поранень.

Президент Туреччини Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Про її результати наразі не повідомили, однак у ЗМІ пишуть, що зранку можна очікувати оголошення війни Сирії.

Згодом представники влади Туреччини заявили, що відкриють кордон з Європою для сирійських біженців. Таких на межі Туреччини та Сирії є майже 4 мільйони людей.

У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Тим часом турецьке інформаційне агентство Anadolu повідомило, що керівництво правлячої партії Туреччини виступило за "негайне проведення турецькою армією наземної та повітряної операції в Ідлібі".