Нападение россиян на турецких военных в Сирии: как реагируют в мире

По меньшей мере 34 турецких военных погибли в результате атаки российской авиации в сирийской провинции Идлиб 27 февраля. Турция обвиняет Асада и Россию и думает, как отреагировать на ситуацию. Тем временем в НАТО, членом которого является Турция, призывают к "снижению напряжения".

Журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин сообщил в твиттере, что в НАТО осудили авиаудар, из-за которого погибли несколько десятков турецких военных.

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Селдин цитирует заявление министра обороны Турции Мевлюта Чавушоглу: "Столтенберг (генсек Альянса – 24 канал) осудил неизбирательные авиаудары сирийского режима и его покровителя – России".

Заметим, что официальных сообщений пресс-службы НАТО по этому поводу пока нет.

Информагентство Anadolu также сообщило реакцию генсека НАТО, которую тот озвучил после разговора с турецкими властями: " Все стороны должны способствовать снижению напряжения, предотвращению дальнейшего усиления этой очень опасной ситуации и ужасающей гуманитарной ситуации в регионе ".

Российское агентство "РИА Новости" сообщило, что в Госдепе США поддержали своего союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил".

Российские пропагандистские издания в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок – инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем.

Заметим, буквально в этот же день, 27 февраля, утром пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявляла, что военная авиация России в Идлибе "помогает" силам режима Асада.

Обострение в Сирии: что известно

Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 34 военных, также известно, что многие люди получили ранения.

Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.

Впоследствии власти Турции заявили, что откроют границу с Европой для сирийских беженцев . Таких на границе Турции и Сирии почти 4 миллиона человек.

В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.