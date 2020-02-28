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      Нападение россиян на турецких военных в Сирии: как реагируют в мире

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      По меньшей мере 34 турецких военных погибли в результате атаки российской авиации в сирийской провинции Идлиб 27 февраля. Турция обвиняет Асада и Россию и думает, как отреагировать на ситуацию. Тем временем в НАТО, членом которого является Турция, призывают к "снижению напряжения".

      Журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин сообщил в твиттере, что в НАТО осудили авиаудар, из-за которого погибли несколько десятков турецких военных. 

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      Селдин цитирует заявление министра обороны Турции Мевлюта Чавушоглу: "Столтенберг (генсек Альянса – 24 канал) осудил неизбирательные авиаудары сирийского режима и его покровителя – России". 

      Заметим, что официальных сообщений пресс-службы НАТО по этому поводу пока нет. 

      Информагентство Anadolu также сообщило реакцию генсека НАТО, которую тот озвучил после разговора с турецкими властями: "Все стороны должны способствовать снижению напряжения, предотвращению дальнейшего усиления этой очень опасной ситуации и ужасающей гуманитарной ситуации в регионе". 

      Российское агентство "РИА Новости" сообщило, что в Госдепе США поддержали своего союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада, России и поддерживаемых Ираном сил".

      Российские пропагандистские издания в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок – инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем.

      Заметим, буквально в этот же день, 27 февраля, утром пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявляла, что военная авиация России в Идлибе "помогает" силам режима Асада. 

      Обострение в Сирии: что известно

      • Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

      Тем временем турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что руководство правящей партии Турции выступило за "немедленное проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе". 

      Суд в Гааге в своем решении назвал аннексию Крыма "международным договором"
      27 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости США Новости России Новости Турции Война в Сирии Война
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