Туреччина відкриває кордон з Європою для сирійських біженців
У четвер, 27 лютого, російська авіація у сирійському регіоні Ідліб атакувала турецький конвой, внаслідок чого загинули 34 військових. Після цього турецькі війська у відповідь відкрили вогонь по режимних об'єктах, а чиновники заявили, що Туреччина відкриє кордон до Європи для сирійських біженців.
Туреччина відкриває свій кордон з провінцією Ідліб, повідомили в ефірі турецького державного телеканалу TRT World з посиланням на неназваного чиновника.
Важливо! Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 29 військових – відео
За його словами, влада Туреччини вирішила більше не перешкоджати сирійським біженцям досягати Європи сушею чи морем.
Росія і Туреччина раніше домовлялися, що регіон Ідліб стане місцем на території Сирії, де заборонено вести вогонь. Після цього там зібралися понад 1 мільйон сирійських біженців, перед якими турецький кордон був останнім рубежом на шляху до країн Євросоюзу.
Турецько-сирійський кордон: дивіться карту
Напад росіян на турецьких військових у Сирії: коротко
Російська авіація атакувала турецький конвой у сирійській провінції Ідліб у четвер, 27 лютого. Внаслідок нападу загинули 29 турецьких військових, ще десятки були поранені.
Після авіаудару з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній під вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Паралельно керівництво Туреччини обговорювали обстріл з керівництво нацоборони США та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Також після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
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