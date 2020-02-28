Туреччина відкриває кордон з Європою для сирійських біженців

У четвер, 27 лютого, російська авіація у сирійському регіоні Ідліб атакувала турецький конвой, внаслідок чого загинули 34 військових. Після цього турецькі війська у відповідь відкрили вогонь по режимних об'єктах, а чиновники заявили, що Туреччина відкриє кордон до Європи для сирійських біженців.

Туреччина відкриває свій кордон з провінцією Ідліб, повідомили в ефірі турецького державного телеканалу TRT World з посиланням на неназваного чиновника.

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За його словами, влада Туреччини вирішила більше не перешкоджати сирійським біженцям досягати Європи сушею чи морем.

Росія і Туреччина раніше домовлялися, що регіон Ідліб стане місцем на території Сирії, де заборонено вести вогонь. Після цього там зібралися понад 1 мільйон сирійських біженців, перед якими турецький кордон був останнім рубежом на шляху до країн Євросоюзу.

Турецько-сирійський кордон: дивіться карту

Напад росіян на турецьких військових у Сирії: коротко

Російська авіація атакувала турецький конвой у сирійській провінції Ідліб у четвер, 27 лютого. Внаслідок нападу загинули 29 турецьких військових, ще десятки були поранені.

Після авіаудару з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній під вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Паралельно керівництво Туреччини обговорювали обстріл з керівництво нацоборони США та генсекретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.