Минобороны РФ впервые отреагировало на атаку турецких войск в Сирии

В Минобороны России заявили, что 27 февраля якобы войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с боевиками в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне.

Об этом говорится на сайте пророссийского издания ТАСС.

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"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых отрядах террористических формирований", – сказали в российском ведомстве.

По их словам, "именно террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" совершила попытку наступления в Идлибе широким фронтом". И добавили, что якобы авиация РФ не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.

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