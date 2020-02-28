Минобороны РФ впервые отреагировало на атаку турецких войск в Сирии
В Минобороны России заявили, что 27 февраля якобы войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с боевиками в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне.
Об этом говорится на сайте пророссийского издания ТАСС.
Больше об этом: Авиация России напала на Турцию в Сирии: погибли 34 военных – видео
"27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых отрядах террористических формирований", – сказали в российском ведомстве.
По их словам, "именно террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" совершила попытку наступления в Идлибе широким фронтом". И добавили, что якобы авиация РФ не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.
Обострение в Сирии: коротко
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 34 военных, также известно, что много людей получили ранения.
- Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О его результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.
- Впоследствии представители властей Турции заявили, что откроют границу с Европой для сирийских беженцев. Таких на границе Турции и Сирии почти 4 миллиона человек.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.