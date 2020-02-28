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      Минобороны РФ впервые отреагировало на атаку турецких войск в Сирии

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      В Минобороны России заявили, что 27 февраля якобы войска Сирии обстреляли турецких военных, которые находились вместе с боевиками в районе населенного пункта Бехун в Идлибской зоне.

      Об этом говорится на сайте пророссийского издания ТАСС.

      Больше об этом: Авиация России напала на Турцию в Сирии: погибли 34 военных – видео

      "27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых отрядах террористических формирований", – сказали в российском ведомстве.

      По их словам, "именно террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" совершила попытку наступления в Идлибе широким фронтом". И добавили, что якобы авиация РФ не наносила удары в районе населенного пункта Бейхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.

      Обострение в Сирии: коротко

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 34 военных, также известно, что много людей получили ранения.
      • Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О его результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.
      • Впоследствии представители властей Турции заявили, что откроют границу с Европой для сирийских беженцев. Таких на границе Турции и Сирии почти 4 миллиона человек.
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
      • Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
      Нападение россиян на турецких военных в Сирии: как реагируют в мире
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости Турции Новости России Война в Сирии
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