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      Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії

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      Туреччина екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії / censor.net.ua

      Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації на турецький конвой у Сирії.

      Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу. 

      Більше про це: Авіація Росії напала на Туреччину в Сирії: загинули 34 військових – відео

      "Північноатлантична рада, до складу якого входять посли всіх 29 союзників по НАТО, збереться в п'ятницю, 28 лютого, після прохання Туреччини провести консультації відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО про ситуацію в Сирії", – повідомила пресслужба НАТО.

      У документі вказано, що згідно з договором, будь-який союзник може вимагати консультації, коли під загрозою перебувають його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека.

      Також відомо, що у четвер, 27 лютого, увечері глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мав телефонну розмову зі Столтенбергом. Однак деталей розмови наразі не відомо.

      Загострення в Сирії: коротко

      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, окрім цього багато людей зазнали поранень.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.

       

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      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Війна у Сирії
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