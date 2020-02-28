Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії
Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації на турецький конвой у Сирії.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.
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"Північноатлантична рада, до складу якого входять посли всіх 29 союзників по НАТО, збереться в п'ятницю, 28 лютого, після прохання Туреччини провести консультації відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО про ситуацію в Сирії", – повідомила пресслужба НАТО.
У документі вказано, що згідно з договором, будь-який союзник може вимагати консультації, коли під загрозою перебувають його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека.
Також відомо, що у четвер, 27 лютого, увечері глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мав телефонну розмову зі Столтенбергом. Однак деталей розмови наразі не відомо.
Загострення в Сирії: коротко
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, окрім цього багато людей зазнали поранень.
- Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.