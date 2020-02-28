Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку РФ у Сирії

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації на турецький конвой у Сирії.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу.

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"Північноатлантична рада, до складу якого входять посли всіх 29 союзників по НАТО, збереться в п'ятницю, 28 лютого, після прохання Туреччини провести консультації відповідно до статті 4 основоположного Вашингтонського договору НАТО про ситуацію в Сирії", – повідомила пресслужба НАТО.

У документі вказано, що згідно з договором, будь-який союзник може вимагати консультації, коли під загрозою перебувають його територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека.

Також відомо, що у четвер, 27 лютого, увечері глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу мав телефонну розмову зі Столтенбергом. Однак деталей розмови наразі не відомо.

Загострення в Сирії: коротко