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      Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки РФ в Сирии

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      Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии.

      Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте Североатлантического альянса.

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      "Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии", – сообщила пресс-служба НАТО.

      В документе указано, что согласно договору, любой союзник может требовать консультации, когда под угрозой находятся его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

      Также известно, что в четверг, 27 февраля, вечером глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу имел телефонный разговор со Столтенбергом. Однако деталей разговора пока не известно.

      Обострение в Сирии: коротко

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, кроме этого многие получили ранения.
      • После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.
      • Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Йенс Столтенберг Новости Турции Новости России Война в Сирии
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