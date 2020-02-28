Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки РФ в Сирии

Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте Североатлантического альянса.

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"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии", – сообщила пресс-служба НАТО.

В документе указано, что согласно договору, любой союзник может требовать консультации, когда под угрозой находятся его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.

Также известно, что в четверг, 27 февраля, вечером глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу имел телефонный разговор со Столтенбергом. Однако деталей разговора пока не известно.

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