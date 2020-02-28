Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки РФ в Сирии
Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии.
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте Североатлантического альянса.
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"Североатлантический совет, в состав которого входят послы всех 29 союзников по НАТО, соберется в пятницу, 28 февраля, после просьбы Турции провести консультации в соответствии со статьей 4 основополагающего Вашингтонского договора НАТО о ситуации в Сирии", – сообщила пресс-служба НАТО.
В документе указано, что согласно договору, любой союзник может требовать консультации, когда под угрозой находятся его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность.
Также известно, что в четверг, 27 февраля, вечером глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу имел телефонный разговор со Столтенбергом. Однако деталей разговора пока не известно.
Обострение в Сирии: коротко
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, кроме этого многие получили ранения.
- После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.