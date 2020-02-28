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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Помста за Ідліб буде жахливою: радник Ердогана прогнозує внутрішнє розчленування РФ

      - Читать новость на русском
      Радник Ердогана Месут Хаккі відреагував н атаку РФ у Сирії / kibrispostasi.com

      Анкара обов’язково помститься Москві за авіаудари у сирійському Ідлібі, внаслідок яких загинули турецькі солдати. Росія не витримає такого удару та буде розчленована зсередини.

      Так на атаку РФ турецьких військових у Сирії відреагував радник президента Туреччини Реджепа Ердогана з питань зовнішньої політики Месут Хаккі.

      Дізнайтесь більше: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини

      В ефірі телеканалу A Haber він заявив, що Росія, в якій проживає 25 мільйонів мусульман, буде розчленована зсередини.

      Ми боролися з Росією 16 разів у минулому. Ми робитимемо це знову. А наша помста буде жахливою,
      – наголосив Хаккі.

      Основне про загострення в Сирії

      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей поранені.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини політики Новини Туреччини Новини Росії Іслам
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