Помста за Ідліб буде жахливою: радник Ердогана прогнозує внутрішнє розчленування РФ
Анкара обов’язково помститься Москві за авіаудари у сирійському Ідлібі, внаслідок яких загинули турецькі солдати. Росія не витримає такого удару та буде розчленована зсередини.
Так на атаку РФ турецьких військових у Сирії відреагував радник президента Туреччини Реджепа Ердогана з питань зовнішньої політики Месут Хаккі.
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В ефірі телеканалу A Haber він заявив, що Росія, в якій проживає 25 мільйонів мусульман, буде розчленована зсередини.
Ми боролися з Росією 16 разів у минулому. Ми робитимемо це знову. А наша помста буде жахливою,
– наголосив Хаккі.
Основне про загострення в Сирії
- Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей поранені.
- Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
- У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
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