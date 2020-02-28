Помста за Ідліб буде жахливою: радник Ердогана прогнозує внутрішнє розчленування РФ

Анкара обов’язково помститься Москві за авіаудари у сирійському Ідлібі, внаслідок яких загинули турецькі солдати. Росія не витримає такого удару та буде розчленована зсередини.

Так на атаку РФ турецьких військових у Сирії відреагував радник президента Туреччини Реджепа Ердогана з питань зовнішньої політики Месут Хаккі.

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В ефірі телеканалу A Haber він заявив, що Росія, в якій проживає 25 мільйонів мусульман, буде розчленована зсередини.

Ми боролися з Росією 16 разів у минулому. Ми робитимемо це знову. А наша помста буде жахливою,

– наголосив Хаккі.

#Russia will be dismembered from within, there are 25 million Muslims in Russia, we fought Russia 16 times in the past, we will do it again, our vengeance will be quite terrible, says a regular commentator of A-Haber News network that is owned by #Erdogan's family in #Turkey. pic.twitter.com/RrdGtHnFaq — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 27, 2020

Основне про загострення в Сирії