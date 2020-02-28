Месть за Идлиб будет ужасной: советник Эрдогана прогнозирует внутреннее расчленение РФ

Анкара обязательно отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты. Россия не выдержит такого удара и будет расчленена изнутри.

Так на атаку РФ турецких военных в Сирии отреагировал советник президента Турции Реджепа Эрдогана по вопросам внешней политики, Месут Хакки.

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В эфире телеканала A Haber он заявил, что Россия, в которой проживают 25 миллионов мусульман, будет расчленена изнутри.

Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом. Мы будем делать это снова. А наша месть будет ужасной,

– подчеркнул Хакки.

#Russia will be dismembered from within, there are 25 million Muslims in Russia, we fought Russia 16 times in the past, we will do it again, our vengeance will be quite terrible, says a regular commentator of A-Haber News network that is owned by #Erdogan's family in #Turkey. pic.twitter.com/RrdGtHnFaq — Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 27, 2020

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