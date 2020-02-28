Месть за Идлиб будет ужасной: советник Эрдогана прогнозирует внутреннее расчленение РФ
Анкара обязательно отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты. Россия не выдержит такого удара и будет расчленена изнутри.
Так на атаку РФ турецких военных в Сирии отреагировал советник президента Турции Реджепа Эрдогана по вопросам внешней политики, Месут Хакки.
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В эфире телеканала A Haber он заявил, что Россия, в которой проживают 25 миллионов мусульман, будет расчленена изнутри.
Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом. Мы будем делать это снова. А наша месть будет ужасной,
– подчеркнул Хакки.
Основное об обострении в Сирии
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. В результате, погибли по меньшей мере 33 военных, много людей ранены.
- После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
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