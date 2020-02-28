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      Война между Турцией и Россией в Сирии: прогноз военного

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      Войны в Сирии из-за обострения между Турцией и Россией не будет. Эрдоган и Путин будут искать компромисс. Вопрос не в военной мощи Турции или России, а политической игре. Кроме того, США не станут оказывать особую помощь Турции как члену НАТО.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

      Внимание! Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии: детали

      Как считает эксперт, в ситуации с атакой российской авиации турецкого конвоя, в результате чего погибли 33 военных, Путин перехитрил президента Турции Эрдогана. По словам Жданова, для Эрдогана сейчас каждый следующий ход будет проигрышным.

      Война не очень популярна в Турции. Гибель такого количества людей для Эрдогана политически опасна. Оппозиция выведет на улицы людей с требованием вывести войска Турции из Сирии. Эрдоган и Путин будут искать компромисс. Эрдоган будет давить на Европу, чтобы они давили на Путина. Но непосредственно ни одна сторона не влезет в войну,
      – убежден Олег Жданов.

      Читайте также: Украина осудила Россию и Асада за атаку в Сирии

      С другой стороны, добавляет Жданов, сдерживающий фактор для Турции – ядерное оружие в России. К тому же, в 2019 году Россия приняла новую военную доктрину, где значится, что РФ оставляет за собой право нанесения превентивного военного удара. То есть, Россия наносит удар, а дальше говорит: будем воевать или вы сдаетесь?

      Впрочем, Эрдоган – мастер интриги, уже сделал мучительный для Европы шаг: отрыв границы сирийским беженцам в ЕС. По разным оценкам, в Турции от полутора до двух миллионов беженцев. И в Германии уже осудили Дамаск и Москву в нарушении Берлинских договоренностей,
      – отмечает Жданов.

      Обострение в Сирии: коротко

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
      • После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. Некоторые СМИ пишут, что утром вероятно будет объявление о начале войны Сирии.
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • После нападения в Стамбуле возле генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.
      • Россия традиционно отрицает и утверждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
      • Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
      • Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Владимир Путин Новости США Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Реджеп Эрдоган
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