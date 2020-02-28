Украина осудила Россию и Асада за атаку в Сирии

Украина обеспокоена существенной эскалацией ситуации в сирийском Идлибе и осуждает действия режима президента страны Башара Асада и России, которая его поддерживает и оказывает всяческое содействие.

МИД Украины выразил соболезнования Турции, которая потеряла 27 февраля своих военных и гражданских. Украина призвала к немедленному прекращению насилия в Сирии и выразила солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества.

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Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские,

– говорится в заявлении МИД Украины.

Что известно об атаке России на Турцию в Сирии

В ночь на 28 февраля российская военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих, еще десятки получили ранения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

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