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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Украина осудила Россию и Асада за атаку в Сирии

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      Украина обеспокоена существенной эскалацией ситуации в сирийском Идлибе и осуждает действия режима президента страны Башара Асада и России, которая его поддерживает и оказывает всяческое содействие.

      МИД Украины выразил соболезнования Турции, которая потеряла 27 февраля своих военных и гражданских. Украина призвала к немедленному прекращению насилия в Сирии и выразила солидарность с позицией НАТО и мирового сообщества.

      Важно: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские,
      – говорится в заявлении МИД Украины.

      Что известно об атаке России на Турцию в Сирии

      В ночь на 28 февраля российская военно-воздушные силы атаковали турецких военных в Сирии в регионе Идлиб. В результате атаки погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих, еще десятки получили ранения.

      Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

      Новость дополняется ...

      Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки РФ в Сирии
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Новости политики МИД Украины Башар Асад Новости Турции Новости России
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