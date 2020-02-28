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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Україна засудила Росію та Асада за атаку в Сирії

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      Україна засудила Росію та Асада за атаку в Сирії / Колаж 24 каналу

      Україна занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі та засуджує дії режиму президента країни Башара Асада і Росії, яка його підтримує і надає всіляке сприяння.

      МЗС України висловило співчуття Туреччині, яка втратила 27 лютого своїх військових та цивільних. Україна закликала до негайного припинення насильства в Сирії та висловила солідарність із позицією НАТО та світової спільноти.

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      Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні,
      – мовиться в заяві МЗС України.

      Що відомо про атаку Росії на Туреччину в Сирії

      • В ніч проти 28 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії в регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 турецьких військових, ще десятки зазнали поранень.
      • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки. На її період у країні заблокували всі соцмережі.
      • Туреччина після атаки відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. Їх в Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйона.
      • Після атаки Росії турецькі війська влаштували атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Асада.
      • Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації. Воно відбудеться 28 лютого.
      • У Мінооборони Росії заявили, що війська Сирії нібито обстріляли турецьких військових, які перебували серед бойовиків у районі Бехуна в Ідлібській зоні.
      • Наразі до берегів Сирії пливуть 2 російських фрегати з крилатими ракетами.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини політики Новини України МЗС України Башар Асад Новини Туреччини Новини Росії
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