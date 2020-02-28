Україна засудила Росію та Асада за атаку в Сирії

Україна занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі та засуджує дії режиму президента країни Башара Асада і Росії, яка його підтримує і надає всіляке сприяння.

МЗС України висловило співчуття Туреччині, яка втратила 27 лютого своїх військових та цивільних. Україна закликала до негайного припинення насильства в Сирії та висловила солідарність із позицією НАТО та світової спільноти.

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Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні,

– мовиться в заяві МЗС України.

Що відомо про атаку Росії на Туреччину в Сирії

В ніч проти 28 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії в регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 турецьких військових, ще десятки зазнали поранень.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки. На її період у країні заблокували всі соцмережі.

Туреччина після атаки відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. Їх в Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйона.

Після атаки Росії турецькі війська влаштували атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Асада.

Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації. Воно відбудеться 28 лютого.

У Мінооборони Росії заявили, що війська Сирії нібито обстріляли турецьких військових, які перебували серед бойовиків у районі Бехуна в Ідлібській зоні.

Наразі до берегів Сирії пливуть 2 російських фрегати з крилатими ракетами.

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