Україна засудила Росію та Асада за атаку в Сирії
Україна занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі та засуджує дії режиму президента країни Башара Асада і Росії, яка його підтримує і надає всіляке сприяння.
МЗС України висловило співчуття Туреччині, яка втратила 27 лютого своїх військових та цивільних. Україна закликала до негайного припинення насильства в Сирії та висловила солідарність із позицією НАТО та світової спільноти.
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Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Б.Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому усіляке сприяння, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні,
– мовиться в заяві МЗС України.
Що відомо про атаку Росії на Туреччину в Сирії
- В ніч проти 28 лютого російські військово-повітряні сили атакували турецьких військових у Сирії в регіоні Ідліб. Внаслідок атаки загинули щонайменше 33 турецьких військових, ще десятки зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган влаштував екстрену нараду з питань безпеки. На її період у країні заблокували всі соцмережі.
- Туреччина після атаки відкрила кордон до Європи для сирійських біженців. Їх в Ідлібі перебуває близько 3,5 мільйона.
- Після атаки Росії турецькі війська влаштували атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Асада.
- Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації. Воно відбудеться 28 лютого.
- У Мінооборони Росії заявили, що війська Сирії нібито обстріляли турецьких військових, які перебували серед бойовиків у районі Бехуна в Ідлібській зоні.
- Наразі до берегів Сирії пливуть 2 російських фрегати з крилатими ракетами.
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