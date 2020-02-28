Туреччина може перекрити Босфор для проходу військових кораблів РФ, – ЗМІ
Туреччина розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів і може відкласти розгортання російських систем С-400.
Такі заходи з боку Туреччини будуть реакцією на загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де ввечері 27 лютого під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ.
Важливо: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини
Рішення про перекриття проток Туреччина може ухвалити на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток. Згідно з ними, Анкара має право перекрити водні шляхи, якщо відчуватиме "загрозу безпосередньої військової небезпеки".
Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання російських систем протиракетної оборони С-400, яке раніше було заплановано на квітень.
Зауважимо, напередодні Чорноморський флот Росії відправив два свої фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" з крилатими ракетами до берегів Сирії. Вони почали проходження турецьких проток Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря. Такі фрегати Росія раніше неодноразово використовувала для операції проти повстанців біля берегів Сирії.
До теми: Помста за Ідліб буде жахливою: радник Ердогана прогнозує внутрішнє розчленування РФ
Загострення в Сирії: до чого тут Туреччина і Росія
- На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт, до якого причетні: Сирія, Туреччина, США та Росія.
- Президент Сирії Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США. Союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії.
- Серйозне загостення конфлікту сталося надвечір 27 лютого – російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.
- У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Сама ж Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
- Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Туреччина також скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації у Сирії.
- Низка ЗМІ пише, що 28 лютого ймовірно буде оголошено про початок великої війни у Сирії.