Туреччина може перекрити Босфор для проходу військових кораблів РФ, – ЗМІ

Туреччина розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів і може відкласти розгортання російських систем С-400.

Такі заходи з боку Туреччини будуть реакцією на загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де ввечері 27 лютого під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ.

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Рішення про перекриття проток Туреччина може ухвалити на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток. Згідно з ними, Анкара має право перекрити водні шляхи, якщо відчуватиме "загрозу безпосередньої військової небезпеки".

Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання російських систем протиракетної оборони С-400, яке раніше було заплановано на квітень.

Зауважимо, напередодні Чорноморський флот Росії відправив два свої фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" з крилатими ракетами до берегів Сирії. Вони почали проходження турецьких проток Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря. Такі фрегати Росія раніше неодноразово використовувала для операції проти повстанців біля берегів Сирії.

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