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      Туреччина може перекрити Босфор для проходу військових кораблів РФ, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Туреччина може перекрити Босфор після атаки в Сирії / ajel.sa

      Туреччина розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів і може відкласти розгортання російських систем С-400.

      Такі заходи з боку Туреччини будуть реакцією на загострення ситуації в сирійському Ідлібі, де ввечері 27 лютого під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на турецькі ЗМІ.

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      Рішення про перекриття проток Туреччина може ухвалити на підставі статей 20 і 21 Конвенції Монтре 1936 року про режим проток. Згідно з ними, Анкара має право перекрити водні шляхи, якщо відчуватиме "загрозу безпосередньої військової небезпеки".

      Окрім того, турецька сторона може відкласти розгортання російських систем протиракетної оборони С-400, яке раніше було заплановано на квітень.

      Зауважимо, напередодні Чорноморський флот Росії відправив два свої фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" з крилатими ракетами до берегів Сирії. Вони почали проходження турецьких проток Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря. Такі фрегати Росія раніше неодноразово використовувала для операції проти повстанців біля берегів Сирії.

       

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      Загострення в Сирії: до чого тут Туреччина і Росія

      • На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт, до якого причетні: Сирія, Туреччина, США та Росія.
      • Президент Сирії Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США. Союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії.
      • Серйозне загостення конфлікту сталося надвечір 27 лютого – російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.
      • У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Сама ж Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
      • Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Туреччина також скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації у Сирії.
      • Низка ЗМІ пише, що 28 лютого ймовірно буде оголошено про початок великої війни у Сирії.
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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Війна у Сирії Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини політики Новини Туреччини Новини Росії Зброя Водний транспорт
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