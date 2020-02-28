Два російських фрегати прямують до берегів Сирії

До берегів Сирії пливуть два російських фрегати з крилатими ракетами. Наразі вони почали проходження турецьких проток в напрямку Середземного моря.

Росія посилює свої позиції після того, як атакувала у сирійському регіоні Ідліб турецьких військових. Про судна, які прямують до берегів Сирії, повідомляє "Рен ТВ" з посиланням на інформацію Чорноморського флоту Росії.

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Два російських фрегати з крилатими ракетами "Калібр" йдуть в Середземне море до берегів Сирійської Арабської Республіки,

– йдеться повідомленні.

Офіційний представник Чорноморського флоту Олексій Рульов заявив, що "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" почали проходження турецьких проток Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря.

За його словами, вони планово перейдуть зі Севастополя в далеку морську зону. А там увійдуть до складу сил постійного угруповання Військово-морського флоту (ВМФ) в Середземному морі.

Основне про загострення в Сирії

Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей поранені.

Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.

У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.

Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.

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