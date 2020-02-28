Два российских фрегата направляются к берегам Сирии
К берегам Сирии идут два российских фрегата с крылатыми ракетами. Сейчас они начали прохождение турецких проливов в направлении Средиземного моря.
Россия усиливает свои позиции после того, как атаковала в сирийском регионе Идлиб турецких военных. О кораблях, направляющихся к берегам Сирии, сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на информацию Черноморского флота России.
Обратите внимание: Авиация России напала на Турцию в Сирии: погибли 33 военных – видео
Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" идут в Средиземное море к берегам Сирийской Арабской Республики,
– говорится сообщении.
Официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев заявил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.
По его словам, они планово перейдут из Севастополя в дальнюю морскую зону. А там войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море.
Основное об обострении в Сирии
- Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 33 военных, также известно, что много людей получили ранения.
- Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О его результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.
- В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
- Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
Что известно о войне России и Турции в Сирии
- Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.
- Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.
- В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.