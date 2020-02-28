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      Два российских фрегата направляются к берегам Сирии

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      Россия ведет два фрегата к берегам Сирии / korrespondent.net

      К берегам Сирии идут два российских фрегата с крылатыми ракетами. Сейчас они начали прохождение турецких проливов в направлении Средиземного моря.

      Россия усиливает свои позиции после того, как атаковала в сирийском регионе Идлиб турецких военных. О кораблях, направляющихся к берегам Сирии, сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на информацию Черноморского флота России.

      Обратите внимание: Авиация России напала на Турцию в Сирии: погибли 33 военных – видео

      Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" идут в Средиземное море к берегам Сирийской Арабской Республики,
      – говорится сообщении.

      Официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев заявил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

      По его словам, они планово перейдут из Севастополя в дальнюю морскую зону. А там войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море.

      Основное об обострении в Сирии

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 33 военных, также известно, что много людей получили ранения.
      • Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О его результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.
      • В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
      • Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.

      Что известно о войне России и Турции в Сирии

      • Сирийский президент Башар Асад намерен контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые получают поддержку от США.
      • Неизменным союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. РФ хочет укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для них главной целью этой войны.
      • В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.
      Нападение россиян на турецких военных в Сирии: как реагируют в мире
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Атака России на турецкие войска в Сирии Война в Сирии Новости России Новости Турции
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