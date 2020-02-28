Два российских фрегата направляются к берегам Сирии

К берегам Сирии идут два российских фрегата с крылатыми ракетами. Сейчас они начали прохождение турецких проливов в направлении Средиземного моря.

Россия усиливает свои позиции после того, как атаковала в сирийском регионе Идлиб турецких военных. О кораблях, направляющихся к берегам Сирии, сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на информацию Черноморского флота России.

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Два российских фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" идут в Средиземное море к берегам Сирийской Арабской Республики,

– говорится сообщении.

Официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев заявил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

По его словам, они планово перейдут из Севастополя в дальнюю морскую зону. А там войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) в Средиземном море.

Основное об обострении в Сирии

Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии, погибли по меньшей мере 33 военных, также известно, что много людей получили ранения.

Президент Турции Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. О его результатах пока не сообщили, однако в СМИ пишут, что утром можно ожидать объявления войны Сирии.

В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.

Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.

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