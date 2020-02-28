Турция может перекрыть Босфор для прохода военных кораблей РФ, – СМИ

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей и может отложить развертывание российских систем С-400.

Такие меры со стороны Турции будут реакцией на обострение ситуации в сирийском Идлибе, где вечером 27 февраля во время удара российской авиации погибли 33 турецких военных, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие СМИ.

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Решение о перекрытии проливов Турция может принять на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтре 1936 года о режиме проливов. Согласно им, Анкара имеет право перекрыть водные пути, если будет чувствовать "угрозу непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание российских систем противоракетной обороны С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

Заметим, накануне Черноморский флот России отправил два своих фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами к берегам Сирии. Они начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Такие фрегаты Россия ранее неоднократно использовала для операции против повстанцев возле берегов Сирии.

https://goo.gl/maps/yPwhwE8mxBWPeiH36

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