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      Турция может перекрыть Босфор для прохода военных кораблей РФ, – СМИ

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      Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей и может отложить развертывание российских систем С-400.

      Такие меры со стороны Турции будут реакцией на обострение ситуации в сирийском Идлибе, где вечером 27 февраля во время удара российской авиации погибли 33 турецких военных, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на турецкие СМИ.

      Важно: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      Решение о перекрытии проливов Турция может принять на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтре 1936 года о режиме проливов. Согласно им, Анкара имеет право перекрыть водные пути, если будет чувствовать "угрозу непосредственной военной опасности".

      Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание российских систем противоракетной обороны С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

      Заметим, накануне Черноморский флот России отправил два своих фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами к берегам Сирии. Они начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Такие фрегаты Россия ранее неоднократно использовала для операции против повстанцев возле берегов Сирии.

      https://goo.gl/maps/yPwhwE8mxBWPeiH36

       

      К теме: Месть за Идлиб будет ужасной: советник Эрдогана прогнозирует внутреннее расчленение РФ

      Обострение в Сирии: при чем здесь Турция и Россия

      • На Ближнем Востоке почти 10 лет длится сирийский конфликт, к которому причастны: Сирия, Турция, США и Россия.
      • Президент Сирии Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Впрочем, почти треть Сирии удерживают оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США. Союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии.
      • Серьезное обострение конфликта произошло вечером 27 февраля – российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
      • Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности.
      • В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
      • Сама же Россия традиционно открещивается и уверяет, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
      • После нападения в Стамбуле у генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли россиян в убийстве турецких героев.
      • Турция также созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации в Сирии.
      • Ряд СМИ пишет, что 28 февраля, вероятно, объявят о начале большой войны в Сирии.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Турции Новости России Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Оружие Водный транспорт Новости политики
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