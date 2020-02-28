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      Війна між Туреччиною і Росією в Сирії: прогноз військового

      - Читать новость на русском
      Розруха у Сирії / gettyimages.com

      Великої війни в Сирії через загострення між Туреччиною і Росією не буде. Ердоган і Путін шукатимуть компроміс. Питання не у військовій могутності Туреччини або Росії, а політичній грі. Крім того, США не стануть надавати особливу допомогу Туреччині як члену НАТО.

      Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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      Як вважає експерт, в ситуації із атакою російської авіації турецького конвою, внаслідок чого загинули 33 військові, Путін перехитрив президента Туреччини Ердогана. За словами Жданова, для Ердогана зараз кожен наступний хід буде програшним.

      Війна не дуже популярна в Туреччині. Загибель такої кількості людей для Ердогана політично небезпечно. Опозиція виведе на вулиці людей з вимогою вивести війська Туреччини з Сирії. Ердоган і Путін шукатимуть компроміс. Ердоган тиснутиме на Європу, щоб вони тиснули на Путіна. Але безпосередньо жодна сторона не влізе у війну,
      – переконаний Олег Жданов.

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      З іншого боку, додає Жданов, стримуючий фактор для Туреччини – ядерна зброя в Росії. До того ж, у 2019 році Росія прийняла нову військову доктрину, де значиться, що РФ залишає за собою право нанесення превентивного військового удару. Тобто, Росія завдає удар, а далі каже: будемо воювати або ви здаєтеся?

      Утім, Ердоган – майстер інтриги, вже зробив болісний для Європи крок: відрив кордони сирійським біженцям в ЄС. За різними оцінками, в Туреччині від півтора до двох мільйонів біженців. І в Німеччині вже засудили Дамаск і Москву в порушенні Берлінських домовленостей,
      – зазначає Жданов.

      Загострення в Сирії: коротко

      • Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. Деякі ЗМІ пишуть, що зранку ймовірно буде оголошення про початок війни Сирії.
      • У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Після нападу у Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Росія традиційно заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
      • Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.
      • Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації на турецький конвой у Сирії.
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Війна у Сирії Новини політики Новини України Реджеп Ердоган Володимир Путін НАТО Новини США
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