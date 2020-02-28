Війна між Туреччиною і Росією в Сирії: прогноз військового

Великої війни в Сирії через загострення між Туреччиною і Росією не буде. Ердоган і Путін шукатимуть компроміс. Питання не у військовій могутності Туреччини або Росії, а політичній грі. Крім того, США не стануть надавати особливу допомогу Туреччині як члену НАТО.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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Як вважає експерт, в ситуації із атакою російської авіації турецького конвою, внаслідок чого загинули 33 військові, Путін перехитрив президента Туреччини Ердогана. За словами Жданова, для Ердогана зараз кожен наступний хід буде програшним.

Війна не дуже популярна в Туреччині. Загибель такої кількості людей для Ердогана політично небезпечно. Опозиція виведе на вулиці людей з вимогою вивести війська Туреччини з Сирії. Ердоган і Путін шукатимуть компроміс. Ердоган тиснутиме на Європу, щоб вони тиснули на Путіна. Але безпосередньо жодна сторона не влізе у війну,

– переконаний Олег Жданов.

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З іншого боку, додає Жданов, стримуючий фактор для Туреччини – ядерна зброя в Росії. До того ж, у 2019 році Росія прийняла нову військову доктрину, де значиться, що РФ залишає за собою право нанесення превентивного військового удару. Тобто, Росія завдає удар, а далі каже: будемо воювати або ви здаєтеся?

Утім, Ердоган – майстер інтриги, вже зробив болісний для Європи крок: відрив кордони сирійським біженцям в ЄС. За різними оцінками, в Туреччині від півтора до двох мільйонів біженців. І в Німеччині вже засудили Дамаск і Москву в порушенні Берлінських домовленостей,

– зазначає Жданов.

Загострення в Сирії: коротко