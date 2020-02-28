Путін та Ердоган провели телефонну розмову після атаки в Сирії: деталі

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели розмову через загостення конфлікту у Сирії. Там ввечері 27 лютого під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових.

Про розмову президентів розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише "Интерфакс-Россия". Вона відбулася за ініціативи турецького лідера.

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За словами російського міністра, Путін і Ердоган обговорили можливість проведення контактів по Ідлібу найближчим часом.

Простір для діалогу є завжди. Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна і Ердогана на прохання лідера Турецької Республіки,

– сказав Лавров.

Представник Росії додав, що президенти наголосили на необхідності дотримуватися усіх чинних домовленостей, що стосуються деескалації в Сирії.

Також Росія у традиційній для себе манері звинуватила у загостренні сирійського конфлікту Туреччину.

"Туреччина повинна почати виконувати домовленості щодо Ідлібу. Інша справа, що треба все-таки починати їх виконувати, оскільки 1,5 року нічого не виходило і у відповідь на постійні порушення режиму припинення вогню всередині цієї ідлібської зони, сирійська армія, звичайно ж, має повне право відповідати, придушувати терористів", – сказав Лавров.

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