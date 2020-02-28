Путін та Ердоган провели телефонну розмову після атаки в Сирії: деталі
Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели розмову через загостення конфлікту у Сирії. Там ввечері 27 лютого під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових.
Про розмову президентів розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише "Интерфакс-Россия". Вона відбулася за ініціативи турецького лідера.
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За словами російського міністра, Путін і Ердоган обговорили можливість проведення контактів по Ідлібу найближчим часом.
Простір для діалогу є завжди. Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна і Ердогана на прохання лідера Турецької Республіки,
– сказав Лавров.
Представник Росії додав, що президенти наголосили на необхідності дотримуватися усіх чинних домовленостей, що стосуються деескалації в Сирії.
Також Росія у традиційній для себе манері звинуватила у загостренні сирійського конфлікту Туреччину.
"Туреччина повинна почати виконувати домовленості щодо Ідлібу. Інша справа, що треба все-таки починати їх виконувати, оскільки 1,5 року нічого не виходило і у відповідь на постійні порушення режиму припинення вогню всередині цієї ідлібської зони, сирійська армія, звичайно ж, має повне право відповідати, придушувати терористів", – сказав Лавров.
Що відомо про загострення в Сирії: головне
- На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія.
- Суть конфлікту у тому, що президент Сирії Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.
- Союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії.
- Серйозне загостення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.
- У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
- Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
- Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
- Низка ЗМІ пише, що 28 лютого ймовірно буде оголошено про початок великої війни у Сирії. Також у п'ятницю НАТО проведе естрене засідання через атаку в Ідлібі.