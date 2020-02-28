13:06
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Путін та Ердоган провели телефонну розмову після атаки в Сирії: деталі

      - Читать новость на русском
      Путін та Ердоган провели розмову через загострення конфлікту в Сирії

      Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Ердоган провели розмову через загостення конфлікту у Сирії. Там ввечері 27 лютого під час удару російської авіації загинули 33 турецьких військових.

      Про розмову президентів розповів глава МЗС Росії Сергій Лавров, пише "Интерфакс-Россия". Вона відбулася за ініціативи турецького лідера.

      Важливо: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини

      За словами російського міністра, Путін і Ердоган обговорили можливість проведення контактів по Ідлібу найближчим часом. 

      Простір для діалогу є завжди. Сьогодні відбулася телефонна розмова президентів Путіна і Ердогана на прохання лідера Турецької Республіки,
      – сказав Лавров.

      Представник Росії додав, що президенти наголосили на необхідності дотримуватися усіх чинних домовленостей, що стосуються деескалації в Сирії.

      Також Росія у традиційній для себе манері звинуватила у загостренні сирійського конфлікту Туреччину.

      "Туреччина повинна почати виконувати домовленості щодо Ідлібу. Інша справа, що треба все-таки починати їх виконувати, оскільки 1,5 року нічого не виходило і у відповідь на постійні порушення режиму припинення вогню всередині цієї ідлібської зони, сирійська армія, звичайно ж, має повне право відповідати, придушувати терористів", – сказав Лавров.

      Що відомо про загострення в Сирії: головне

      • На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія.
      • Суть конфлікту у тому, що президент Сирії Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.
      • Союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії.
      • Серйозне загостення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.
      • Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки.
      • У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.
      • Росія традиційно відхрещується та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.
      • Після нападу в Стамбулі біля генконсульства Росії зібралися активісти, які звинувачували росіян у вбивстві турецьких героїв.
      • Низка ЗМІ пише, що 28 лютого ймовірно буде оголошено про початок великої війни у Сирії. Також у п'ятницю НАТО проведе естрене засідання через атаку в Ідлібі.
      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини політики Сергій Лавров Атака Росії на Туреччину в Сирії Новини Туреччини Новини Росії Війна у Сирії Реджеп Ердоган Володимир Путін
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Зіткнення Росії та Туреччини в Сирії: Кремль зганьбиться
      Ель Мюрид
      сьогодні , 09:34 Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини
      Анастасія Зазуляк
      27 лютого , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      27 лютого , 14:00 Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі
      сьогодні , 08:40 Фройд би плакав: експомічник Путіна Сурков ображений
      Мустафа Найєм
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук