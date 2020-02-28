Сотні біженців вирушили до турецько-грецького кордону після повідомлень ЗМІ: фото і відео

Після атаки російської авіації на турецьких військових у Сирії ЗМІ повідомили, буцімто Туреччина збирається відкрити кордони з Євросоюзом для сирійських біженців. Після того іноземні мігранти, які жили на території Туреччини з надією вирушили у бік кордону з Грецією.

Нелегальні мігранти автобусами вирушили з Айвалику у прикордонне Едірне, пише турецьке видання Anadolu.

Цікаво: Конфлікт Росії і Туреччини в Сирії: головні новини

Здебільшого мовиться про мігрантів з Афганістану. Після прибуття в Едірне, яке розташоване у європейській частині Туреччини, вони просто полем вирушили далі у бік кордону.

Крім того, активізувалися мігранти і біля берегів Егейського моря. Група зі 160 осіб, зокрема жінок та дітей, зібралася на прибережних ділянках, щоб пробратися у Європу.

Через наплив мігрантів фактично паралізовані прикордоні ворота Пазаркуле. Через мігррантів, які очікували у цьому регіоні, неможливо було перетнути кордону у жодну зі сторін.

Біженці у Туреччині хочуть через Егейське море потрапити у Грецію: дивіться відео Anadolu

Біженці у Туреччині вирушили до кордону з Грецією: дивіться фото Anadolu

Що про відкриття кордону кажуть Туреччина і Греція

У МЗС Туреччини пояснили, що не збираються змінювати свою міграційну політику. Втім наголосили, що більше не зможуть стримувати напливи мігрантів, які все більше скупчуються поблизу кордону.

Водночас Греція відреагувала на повідомлення у ЗМІ майже миттєво: там заявили, що посилюють охорону кордону з Туреччиною. Крім того, греки мають намір вести комунікацію з ЄС і НАТО щодо ситуації з мігрантами, а також російської атаки в Ідлібі.

Шлях з азіатської до європейської Туреччини, який здолали біженці: дивіться карту

Російська атака в Сирії: головне

На Близькому Сході майже 10 років триває сирійський конфлікт. До нього причетні Сирія, Туреччина, США та Росія. Суть конфлікту у тому, що диктатор Башар Асад хоче контролювати всю територію країни. Проте майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, яких підтримують США.

Серйозне загостення конфлікту сталося надвечір 27 лютого. Тоді російська авіація атакувала турецький конвой

у Сирії. Під час атаки загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган одразу після нападу скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії авіації РФ турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.