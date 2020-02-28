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      Сотни беженцев отправились к турецко-греческой границе после сообщений СМИ: фото и видео

      - Читати новину українською
      Біженці у Туреччині вирушили до кордону з Грецією / aa.com.tr

      После атаки российской авиации турецких военных в Сирии, СМИ сообщили, якобы Турция собирается открыть границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. После этого иностранные мигранты, которые жили на территории Турции, с надеждой отправились в сторону границы с Грецией.

      Нелегальные мигранты автобусами отправились из Айвалыка в пограничный Эдирне, пишет турецкое издание Anadolu.

      Интересно: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

      В основном говорится о мигрантах из Афганистана. После прибытия в Эдирне, который расположен в европейской части Турции, они просто полем отправились дальше в сторону границы.

      Кроме того, активизировались мигранты и у берегов Эгейского моря. Группа из 160 человек, включая женщин и детей, собралась на прибрежных участках, чтобы пробраться в Европу.

      Из-за наплыва мигрантов фактически парализованы пограничные ворота Пазаркуле. Из-за мигрантов, которые ожидали в этом регионе, невозможно было пересечь границы ни в одну из сторон.

      Беженцы в Турции хотят через Эгейское море попасть в Грецию: смотрите видео

      Беженцы в Турции выдвинулись к границе с Грецией: смотрите фото

      Что об открытии границы говорят Турция и Греция

      В МИД Турции пояснили, что не собираются менять свою миграционную политику. Впрочем подчеркнули, что больше не смогут сдерживать наплывы мигрантов, которые все больше скапливаются вблизи границы.

      В то же время Греция отреагировала на сообщения в СМИ почти мгновенно: там заявили, что усиливают охрану границы с Турцией. Кроме того, греки намерены вести коммуникацию с ЕС и НАТО по ситуации с мигрантами, а также российской атаки в Идлибе.

      Путь из азиатской в европейскую Турцию, который преодолели беженцы: смотрите карту

       

      Российская атака в Сирии: главное

      На Ближнем Востоке почти 10 лет длится сирийский конфликт. К нему причастны Сирия, Турция, США и Россия. Суть конфликта в том, что диктатор Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Однако почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.

      Серьезное обострение конфликта произошло вечером 27 февраля. Тогда российская авиация атаковала турецкий конвой
      в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.

      Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Греция Новости Турции беженцы Атака России на Турцию в Сирии Война в Сирии Новости политики
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