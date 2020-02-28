Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии: детали
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели беседу из-за обострения конфликта в Сирии. Там вечером 27 февраля во время удара российской авиации погибли 33 турецких военных
О разговоре президентов рассказал глава МИД России Сергей Лавров, пишет "Интерфакс-Россия". Она состоялась по инициативе турецкого лидера.
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По словам российского министра, Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлибу ближайшее время.
Пространство для диалога есть всегда. Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики,
– сказал Лавров.
Представитель России добавил, что президенты подчеркнули необходимость придерживаться всех действующих договоренностей, касающихся деэскалации в Сирии.
Также Россия в традиционной для себя манере обвинила в обострении сирийского конфликта Турцию.
"Турция должна начать выполнять договоренности по Идлибу. Другое дело, что надо все-таки начинать их выполнять, поскольку 1,5 года ничего не получалось и в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня внутри этой идлибськои зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов", – сказал Лавров.
Что известно об обострении в Сирии: главное
- На Ближнем Востоке почти 10 лет продолжается сирийский конфликт. К нему причастны Сирия, Турция, США и Россия.
- Суть конфликта в том, что президент Сирии Башар Асад хочет контролировать всю территорию страны. Однако почти треть Сирии держат оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которых поддерживают США.
- Союзником Асада в гражданской войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии.
- Серьезное обострение конфликта произошло вечером 27 февраля. Тогда российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии. Во время атаки погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган сразу после нападения созвал срочное совещание Совета нацбезопасности.
- В ответ на действия авиации РФ турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, которого поддерживает Россия в Сирии.
- Россия традиционно открещивается и утверждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
- После нападения в Стамбуле возле генконсульства России собрались активисты, которые обвиняли русских в убийстве турецких героев.
- Ряд СМИ пишет, что 28 февраля вероятно будет объявлено о начале войны в Сирии. Также в пятницу НАТО проведет экстренное заседание из-за атаки в Идлибе.