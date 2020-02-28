Путин и Эрдоган провели телефонный разговор после атаки в Сирии: детали

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели беседу из-за обострения конфликта в Сирии. Там вечером 27 февраля во время удара российской авиации погибли 33 турецких военных

О разговоре президентов рассказал глава МИД России Сергей Лавров, пишет "Интерфакс-Россия". Она состоялась по инициативе турецкого лидера.

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По словам российского министра, Путин и Эрдоган обсудили возможность проведения контактов по Идлибу ближайшее время.

Пространство для диалога есть всегда. Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики,

– сказал Лавров.

Представитель России добавил, что президенты подчеркнули необходимость придерживаться всех действующих договоренностей, касающихся деэскалации в Сирии.

Также Россия в традиционной для себя манере обвинила в обострении сирийского конфликта Турцию.

"Турция должна начать выполнять договоренности по Идлибу. Другое дело, что надо все-таки начинать их выполнять, поскольку 1,5 года ничего не получалось и в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня внутри этой идлибськои зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов", – сказал Лавров.

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